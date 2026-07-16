Conversatorio en Jovellanos honra a Juan Gualberto Gómez

La biblioteca municipal de Jovellanos se convirtió en epicentro del homenaje al patriota cubano Juan Gualberto Gómez, durante un conversatorio que forma parte del programa de actividades del verano 2026.

La cita, que reunió a estudiantes y comunidad en general, ratificó el compromiso de las nuevas generaciones con el estudio de la historia local y nacional.

Los educandos, como principales protagonistas, demostraron su preparación y sensibilidad al abordar la vida y obra del ilustre luchador independentista, consolidando así los valores patrióticos en el período estival.

La trayectoria de Juan Gualberto Gómez (1854-1933) quedó expuesta como ejemplo de dignidad y entrega a la causa cubana.

Nacido en el seno de una familia humilde, se destacó como periodista y orador, y fue una figura clave en la organización de la Guerra Necesaria junto a José Martí.

Su condición de «mártir» no solo responde a los años de prisión y exilio que sufrió por sus ideales, sino a su fidelidad inquebrantable a un proyecto de nación soberana y justa, cuyos ecos resuenan en cada rincón de la Isla.

El vínculo de Gómez con el territorio de Jovellanos, aunque no siempre documentado en detalle, se inscribe en la profunda huella que dejó el independentismo en toda la región de Matanzas. Su legado intelectual y combativo caló en las generaciones posteriores, y municipios como Jovellanos, con una rica tradición en la promoción del pensamiento martiano, encuentran en su ejemplo un pilar de la identidad local.

La labor de la red de bibliotecas, que este año ha sido reconocida por su quehacer, es vital para mantener viva esa memoria histórica .

Este espacio de intercambio, promovido desde la biblioteca escolar, permitió que los jóvenes se apropiaran de la historia y la proyectaran hacia el futuro, demostrando que el legado de Juan Gualberto Gómez pervive.

La actividad estival no solo fue un ejercicio académico, sino una demostración práctica de cómo la cultura y la historia se convierten en herramientas fundamentales para la formación de las nuevas generaciones en el Jovellanos de hoy.