Matanzas libre de dengue

La provincia de Matanzas se mantiene libre de transmisión de dengue y demás arbovirosis, noticia alentadora en medio de la compleja situación que vive el país.

En declaraciones a la prensa Andrés Lamas Acevedo, director del centro de higiene, aseguró que esta semana es la que menos casos febriles ha registrado en los últimos 10 años.

De igual forma explicó que disminuyen los pacientes con hepatitis viral aunque se reabrió un brote en el poblado de Pálpite, de la Ciénaga de Zapata, donde se adoptan las medidas pertinentes para evitar contagios.

Asimismo las infecciones diarreicas agudas disminuyen y mantienen el canal endémico en la zona de seguridad y éxito.

Las autoridades sanitarias aseguran que en los próximos días se traerá insecticida de la provincia de Villa Clara y se mantienen brigadas de trabajadores de vectores en la ciudad cabecera.

Por su parte continúa sin distribuirse el abate los municipios de Perico, Limonar y Unión de Reyes, aún así se buscan alternativas para hacer llegar el larvicida lo antes posible.