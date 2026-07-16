Informan sobre abastecimiento de agua a la ciudad

Desde la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Matanzas informan sobre la recuperación paulatina de los sistemas de pozos que abastece a la cisterna del centro de distribución del Naranjal, permitiendo las operaciones de abasto a las instituciones hospitalarias de la urbe.

Desde horas de la tarde noche del martes, tras la activación de una microisla se logró incorporar la estación de bombeo ubicada en el Ecil, sumándose posteriormente la estación de San Juan.

Con la entrada de estos sistemas se logró dirigir el caudal desde la taza del Naranjal hacia el Hospital Pediátrico Eliseo Noel Caamaño. En el horario de la noche el bombeo incluyó al Hospital Faustino Pérez.

Guillermo Cue, director de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, explicó a Radio 26 que más de 200 metros cúbicos fueron suministrados mediante pipas al Hospital Gineco-Obstétrico José Ramón López Tabranes.

El directivo precisó además que con el restablecimiento del Sistema Electroenergético Nacional, deben entrar en funcionamiento el resto de los campos de pozos que abastecen a la urbe.