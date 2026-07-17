¿Hacia dónde van IA y Ciencias Políticas de Enfoque SUR?

El cumplimiento de la Ley no es la única expresión de la legalidad. La legalidad es, además, un principio de la vida sociopolítica y un método de la dirección de la sociedad.

Consecuencia de la observancia de los principios de constitucionalidad, de legalidad y de jerarquía normativa son: Principio de igualdad y de seguridad jurídica.

La legalidad propende a la regulación jurídica de la sociedad, que se aprecia a través de la creación de la norma, la inserción coherente de esta en el ordenamiento jurídico, su publicación oficial y entrada en vigor, así como su actuación conforme a la misma y la verificación de su aplicación efectiva.

En tal virtud la legalidad es un principio básico jurídico y político, que permite a las sociedades sentirse seguras para vivir y convivir con regularidad institucional. Resaltar que la quiebra de la legalidad puede tener dos derroteros diferentes, pero interconectados: la sociedad y el Estado y cuando esta situación perdura se daña a la democracia y se fomentan prácticas que facilitan la corrupción.

La estrategia que sigue Cuba en IA radica, en el presente, en su confirmación de que la tecnología debe estar al servicio de la humanidad, porque más allá de cualquier logro tecnológico, el valor universal de la propuesta cubana tiene por base la ratificación de un principio fundamental: la tecnología jamás estará al servicio de pretensiones hegemónicas, sino al servicio de la humanidad.

Hoy la Inteligencia Artificial (IA) se ha convertido en un campo decisivo de contienda geopolítica, en el que las potencias tecnológicas compiten, no sólo por la supremacía algorrítmica, sino por definir los valores que deben rectorar la civilización digital del siglo XXI.

Doctor en Ciencias Políticas. DEA en Filosofía del Derecho.

Profesor Titular y Consultante.