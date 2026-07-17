17 de julio de 2026

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Alianza por el futuro

17 de julio de 2026 Yannier Delgado Díaz
Esta alianza representa un paso firme hacia un municipio más innovador, verde y participativo, donde la tecnología y la naturaleza trabajan juntas por el bienestar colectivo

Jovellanos.- Este municipio contará con un nuevo convenio de colaboración entre el Joven Club de Computación y el Proyecto Espacios Verdes, tras un encuentro de coordinación celebrado este jueves para oficializar esta alianza estratégica que diversificará la oferta comunitaria.

El acuerdo busca encadenar servicios y potenciar los ingresos locales, combinando la innovación tecnológica con la sostenibilidad ambiental para generar beneficios directos a la población.

Entre las acciones previstas se potenciarán talleres y conferencias que fusionarán tecnología y ecología, se debatirá sobre el cuidado del medioambiente y se conformará un grupo multidisciplinario de expertos que compartirán sus saberes con la comunidad.

El Joven Club Jovellanos reafirma su apuesta por el desarrollo local y la sostenibilidad. En los próximos días se anunciarán las fechas y temáticas concretas de estas actividades gratuitas para los interesados.

Esta alianza representa un paso firme hacia un municipio más innovador, verde y participativo, donde la tecnología y la naturaleza trabajan juntas por el bienestar colectivo.

Pronto tendremos novedades sobre los primeros talleres, que estarán abiertos a toda la población sin distinción de edad ni conocimiento previo.

¡Jovellanos avanza con paso seguro hacia un futuro más sustentable e inclusivo para todos!

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