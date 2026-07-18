El restaurante Caonao se alista para el 26

Jovellanos-. El restaurante Caonao, ubicado en el reparto Nueva Luisa del municipio, se alista para celebrar el próximo 26 de julio el 73 aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. La jornada central incluirá una programación especial que combinará la conmemoración histórica con la oferta gastronómica y recreativa que caracteriza al local.

Los trabajadores del Caonao han manifestado su firme compromiso con la Revolución y con la próxima Jornada de la Rebeldía Nacional, asumiendo desde sus puestos de trabajo el deber de mantener viva la memoria histórica. Para ellos, esta efeméride no es un acto aislado, sino la continuidad de un espíritu de lucha que reflejan en la calidad del servicio y el trato al público.

Durante la presente temporada estival, el establecimiento ha diversificado su propuesta con actividades nocturnas que incluyen proyecciones de cine, torneos de billar y veladas para compartir la pasión por el fútbol durante el actual Mundial. Estas iniciativas han convertido al Caonao en un punto de encuentro comunitario, donde el ocio sano se fusiona con el debate y la camaradería entre los vecinos.

Complementariamente, el restaurante mantiene una variada oferta gastronómica que abarca desde platos típicos cubanos hasta opciones ligeras para la temporada de calor. Con esta preparación, el Caonao reafirma su rol como espacio de resistencia cultural y social, demostrando que desde la alegría y el trabajo diario también se hace patria y revolución.