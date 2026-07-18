«Cuba Recicla»: con más de 35 productos en Matanzas

La campaña nacional «Cuba Recicla» se desarrolla en Matanzas desde el 18 de marzo y se extenderá durante un año con el objetivo de fomentar la cultura del reciclaje en la población y los centros laborales. La Empresa de Materias Primas en la provincia desembolsa mensualmente entre 15 y 17 millones de pesos para la compra directa a la población de más de 35 productos reciclables, entre ellos aluminio, cobre, bronce, vidrio, plásticos, cartón, papel y libros en desuso.

Las jornadas de acopio se organizan en los consejos populares de la ciudad de Matanzas, con coordinaciones previas y actividades los fines de semana. La empresa dispone de triciclos eléctricos, triciclos de combustión y camiones, además de puntos móviles que se desplazan hasta las viviendas de quienes no pueden trasladarse. Los pagos se realizan vía digital, mediante tarjetas magnéticas en cumplimiento de la bancarización.

Todo el material recolectado se procesa en la industria, allí la lata prensada se exporta y genera divisas para el país, el vidrio se destina a fábricas de ron y refrescos para sustituir importaciones, el papel impreso se convierte en papel higiénico sanitario y los libros y el cartón se transforman en cartones de huevo para la industria avícola.

A pesar del impacto del bloqueo económico, la empresa logra sostenerse mediante un esquema de financiamiento cerrado que le permite adquirir combustible y equipos eléctricos con las divisas generadas por sus propias exportaciones. Esto garantiza la movilidad necesaria para llegar a cada consejo popular y mantener activa la campaña en toda la provincia.

La invitación a los matanceros es clara: separar en casa, limpiar los envases y acudir a los puntos de acopio de su consejo popular. Reciclar no es solo un gesto ecológico, sino una manera de aportar divisas, sustituir importaciones y cuidar el Medio Ambiente.