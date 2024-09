Daneris Fernández: “la historia es la esencia de todo”

Transcurrieron seis años para que un jurado le hiciera justicia a Los cuervos de tus ojos, la primera novela que lleva la firma del escritor villaclareño, devenido orgullosamente matancero, Daneris Fernández Fonseca.

Antes de merecer, hace pocos días, el premio Cirilo Villaverde, de la UNEAC, el texto había pasado por las manos de prestigiosos autores matanceros como Urbano Martínez Carmenate, Norge Céspedes y Ulises Rodríguez Febles quienes, con la cuartilla aún caliente, en 2018, reconocieron los valores literarios de la obra.

“He sentido tremenda alegría, primero por lo que representa el premio UNEAC, el más antiguo de los certámenes de novela en el país, que cuenta con un prestigio y un reconocimiento a nivel nacional y, como he podido corroborar ahora, internacional.

“Por otra parte ha sido alentador porque es la primera novela que escribo. Tenía la experiencia anterior como narrador, más concretamente como cuentista, pero adentrarse en un nuevo género implica riesgos y moviliza mucha ansiedad, en mi caso.

“El premio dice que como primer proyecto vale y también me alegra porque es una novela policial. El hecho de que el jurado de un premio amplio, plural, como el de la UNEAC, la seleccionara, lo considero un buen aval y viene a reconocer su calidad literaria. Eso es lo que más me interesa.”.

La novela policial recrea personajes ficticios inspirados en personas reales de la ciudad y pone nuevamente a Matanzas en la geografía de la narrativa nacional.

Según las valoraciones de María Liliana Celorrio, Michel Encinosa y Laidi Fernández de Juan, la novela resalta una interesante mezcla del universo de la cultura, las tradiciones y la historia, injertadas en la urbe yumurina del siglo XX, con una pulsación ficcional tan vívida como diversa y muy meticulosa en los deberes de la necesaria investigación que el reto impone.

Fernández Fonseca, quien actualmente se encuentra cursando un doctorado en Chile, posee tres grandes vocaciones que han determinado en buena medida su quehacer dentro de la cultura.

La investigación, especializada en museología, conservación y restauración patrimonial, la historia y la literatura actúan como impulsores de cada nuevo proyecto del narrador. No obstante, en esta novela es donde por primera vez se entrecruzan.

“En mí confluyen esas pasiones. Hasta ahora en mi obra habían tenido andaduras separadas. La historia no es materia ficcional en los libros de cuentos que he escrito y, por otra parte, tengo dos textos de carácter histórico: Historia del teatro Sauto: 1863-1899 y Un ejército joven como la madrugada. Matanceros por la República española, inédito aún, sobre la participación de los combatientes matanceros en la Guerra Civil Española.

“Es precisamente en esta novela en que por primera vez historia y ficción se dan la mano porque la trama se desarrolla en un día de septiembre de 1918 en la ciudad de Matanzas.

“Hay toda una reconstrucción de época, aparecen personajes históricos o fácilmente reconocibles y los vínculos con la historia se hacen inevitables”.

Autor de varios cuadernos de cuentos, que lo sitúan entre los más representativos creadores de su generación, entre ellos Matanzas, Katiuska Molotov o el arsenal Ruso, Mauricio en Peñaparda, cuentos policiales para niños, Música de fondo y La culpa es de Michael Jackson, encontró la motivación para asumir la escritura de Los cuervos de tus ojos.

“Me gusta el género, soy un apasionado de lo policial. Cuando me propuse escribir una novela me propuse que fuera como las que me gusta leer: vertiginosa, en la que los personajes con su acción movilizaran la trama, con pocas descripciones, con el narrador muy metido con un monólogo interior o resúmenes.

“Mis textos siempre han alternado escenas y resúmenes, pero me gustan mucho más las escenas porque dinamizan mucho. Por lo mismo, es una novela con muchos personajes, que tampoco es común, hay más de 30 personajes y tiene mucho diálogo.

“Incluso para imponerme esa velocidad me obligué a que todo transcurriera en menos de 24 horas. Esa es una motivación interna, pero también están los amigos”.

El proceso de construir el argumento y llevarlo al papel fue complejo y abarcó bastante tiempo, sobre todo por las constantes referencias a una época, hechos y personajes históricos. “Todo eso madura, se sedimenta, pasaron meses, hasta que fue saliendo. Lo primero que tuve fue el título. Se me ocurrió durante un viaje a Cárdenas. Los viajes para mí son movilizadores.

“Para entroncar con la historia, la novela comienza: Acaban de asesinar al tramoyista principal del teatro Sauto; le han sacado los ojos, y a partir de ahí dos personajes, que son oficiales de la policía secreta, comienzan a investigar esta muerte.

“Fue difícil. Yo tuve que encontrar un descampado ideológico que tuviera de trasfondo la Primera Guerra Mundial, me interesaba eso; es un guiño, más que otra cosa, al espionaje y están todos esos telones de fondo.

“Uno de los investigadores es de padres vascos; el otro es hijo de gallegos y también juega con los nacionalismos, en años cuando estaba iniciándose la República. La historia está ahí, es la esencia de todo”.

No obstante, el autor nunca pierde el contexto de contemporaneidad, pues este libro se enfoca a la Cuba actual, “sobre todo en la nueva ruralidad que vivimos los que hemos nacido en esos que llamamos pueblecitos de campo.

“Sigue, en este caso, la misma temporalidad de los libros de cuentos, con mucha cotidianidad y esta violencia expresada en esa misma pirámide en la que vivimos, las carencias, y trabaja con esos desechos”.

No faltan en la novela personajes minuciosa y ricamente delineados y elementos enriquecedores de la trama desde relaciones amorosas, ambientes teatrales, crímenes, policías e intríngulis que, aunque locales, pueden considerarse universales, al decir de quienes tuvieron a su cargo la selección.

Como aporte adicional, Los cuervos de tus ojos se suma a las pocas novelas cuyo argumento se desarrolla en la ciudad de Matanzas. “Es muy interesante porque recuerdo ahora mismo que (Alfredo) Zaldívar publicó su novela sobre Seboruco y Ulises (Rodríguez Febles) tiene una novela inédita que se desarrolla en Matanzas también y es interesante ese regresar al protagonismo que está teniendo la ciudad”.

Poner a Matanzas como escenario de los hechos que se narran, ubicar la trama en un determinado contexto histórico sin perder las referencias de lo contemporáneo, con esa capacidad para entender procesos y fenómenos comunes y diferentes de esas circunstancias temporales, no obstante, resaltan entre los mayores aportes de la primera novela de Daneris Fernández Fonseca.

Cuando aún el escritor e investigador se dedica completamente al Doctorado que cursa, con algunas incursiones en la poesía, ya sueña con, al menos, dos nuevas novelas y otros proyectos. “Todavía estoy con clases, exámenes y casi todo el tiempo que tengo está dedicado a eso, aunque estoy escribiendo poesía para drenar mis ideas y sensaciones, pero sin sistematización.

“Lo que sí puedo adelantar es que tengo concebida, al menos la idea, de una novela cuyo espacio temporal será anterior a esta, con estos dos investigadores y su paso por la guerra, porque ellos fueron mambises y pienso que una tercera se estaría desarrollando en el marco de las luchas contra Machado, porque es una etapa muy interesante y poco estudiada.

“Las tres novelas tienen como escenario la ciudad de Matanzas y sus alrededores. Quisiera también publicar el libro sobre la Guerra Civil Española y algunos artículos literarios que he seguido trabajando”.

Y, aunque confiesa no ser un escritor prolífero, los lectores, mientras esperan tener en sus manos el libro merecedor del premio Cirilo Villaverde 2024, de la UNEAC, aguardan con grandes expectativas la materialización de los nuevos proyectos en los que, como bien ha dicho y tal como ocurre con su vida toda, la historia es la esencia de todo.