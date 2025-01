Las piquetas de los gallos de Manuel aún buscan la aurora

He ido descubriendo su grandeza mientras se hace más pequeño. No sólo por los premios y reconocimientos, como la medalla Pablo Picasso de la UNESCO. Ni por integrar la antología del Museo de la Sátira y el Humor en Bulgaria entre los 100 mejores caricaturistas del mundo y ser considerado por otra organización sueca entre los 100 mejores humoristas del siglo XX. Los matanceros que lo ven sencillo y calmado no saben esto, ni que es Premio Nacional del Humor y de Periodismo, ni que lleva unos años siendo propuesta para Premio Nacional de Artes Plásticas (parece que a los humoristas no los toman muy en serio).