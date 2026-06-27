Llegará hoy nuevamente Umbral, de Teatro Tuyo, a Matanzas

Fotos de Carrete Producciones

¿Qué es un payaso? ¿Cuál es su función dentro de la sociedad contemporánea? Por lo general, asociamos al clown con la risa, pero no basta con maquillarse, ponerse un vestuario amplio, de colores vistosos, una nariz roja y hacer movimientos y gestos hiperbolizados para ser payaso.

Su esencia va más allá de caerse en el escenario y la vis cómica que lo acompaña. El arte del clown, bien pensado y representado, se convierte en una vía idónea para abordar desde el humor y el divertimento temas complejos, problemáticas sociales, fenómenos de nuestro día a día.

“Umbral es un espectáculo que aborda temáticas que a veces para el mundo de las infancias suelen esquivarse, suele no ir hacia esos caminos, pero yo creo que urge que nuestros niños y niñas también puedan dialogar desde una puesta escena con problemas tan terribles como atraviesa el mundo: cambio climático, diferentes enfermedades, la guerra que es resultado de tantas ambiciones humanas.

“Yo creo que el teatro, si bien no tiene cómo ofrecer una solución a tales problemas, sí puede poner el debate en las familias que acompañen a los niños y se conviertan también en entes activos.

“Una característica fundamental de la dramaturgia en Teatro Tuyo es que busca que los adultos no estén acompañando a los niños en el teatro sino también sean partícipes del diálogo más de lo que la obra y la puesta en escena pueden proponer”, comenta Ernesto Parra, guionista, actor, fundador y director del grupo Teatro Tuyo.

Un payaso se debate entre la posibilidad de resguardarse en un lugar seguro, tranquilo, sin sobresaltos ni peligros, el teatro, o la necesidad de salir al mundo exterior en busca de una manera de salvar a su amiga, una rosa que está muriendo y cuya presencia en la obra sirve como referencia inmediata a la rosa de El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry.

“Papote llega refugiándose al teatro, huyendo de todo el caos que hay afuera, en el mundo, y decide quedarse ahí a salvo, junto al público. Tiene el conflicto de que su flor, su eterna amiga, su gran compañera, está muriendo y él no encuentra la solución.

“Aun cuando él es un médico y también mecánico, hay una fusión aquí entre ambas ideas, o sea, es un clown medicánico, no encuentra ni en su maleta de herramientas ni en su botiquín de primeros auxilios algo que la pueda salvar.

“Ahí estará el conflicto principal, o sea, si sale a encontrar la solución para su flor o si simplemente prefiere él quedarse dentro, a salvo, pero a riesgo de que su flor pueda fallecer por completo”.

Según valoró el dramaturgo, escritor y crítico Ulises Rodriguez Febles lo cómico en Umbral, es siempre poético. Es una mirada distinta de la tragedia, un acto de poesía y esperanza con Papote como personaje.

Umbral constituye una simbiosis entre el arte del payaso y el teatro de figuras, cuyos recursos y técnicas son utilizados con sensibilidad e inteligencia, con imágenes inusitadas, provocadoras.

Precisamente, con esa mirada desprejuiciada y reflexiva, desde el humor y la risa, Umbral es capaz de conmover, de incitar el pensamiento, de avivar el humanismo, la empatía, la responsabilidad individual y colectiva.

“Aunque aborda siempre el humor como puente, como medio, como guía, es una obra que está hablando de situaciones muy complejas en estos minutos y yo creo que sí, que puede el público dialogar con el espectáculo.

“Tenemos altas expectativas, después de haber hecho una temporada exitosa aquí en La Habana de tres fines de semana, al llegar ahora a Matanzas, a nuestra casa, a la sala Pepe Camejo”.

El más reciente estreno de Teatro Tuyo, con Ernesto Parra al frente, se presentó en Matanzas durante el XVI Festitaller Internacional de Títeres de Matanzas, el 21 de marzo último.

“Siempre he afirmado que Matanzas es la provincia que, durante todos estos años, ha acogido siempre con mucho cariño la obra de Teatro Tuyo. Creo que, sin temor a equivocarme, es el lugar que más hemos frecuentado en distintas etapas y prácticamente nuestro repertorio se ha presentado allí, en las diferentes salas de teatro de la provincia.

“Estar allí es siempre volver a casa y ahora mucho más cerca de ustedes. Así que para nosotros no es una visita, es un reencuentro que sostenemos con mucha frecuencia”.

Ernesto, quien advierte en Matanzas el ambiente acogedor de la casa propia, comparte las expectativas que le motiva una nueva presentación ante el público del patio.

“Siempre agradeciendo al Consejo de las Artes Escénicas por todo el esfuerzo que realizan para tenernos allá, a nuestros anfitriones en esta ocasión de Teatro de Las Estaciones, que es nuestra familia matancera, en una sala que es emblemática es para todo el teatro cubano y, en particular, para Teatro Tuyo pues allí hemos hecho todo nuestro repertorio, así que no es un público ajeno a nosotros, es un público que ya conoce el trabajo de Teatro Tuyo.

“Volver y esta vez con Umbral, mi más reciente espectáculo, para mí será un soplo para el alma, una alegría, como ha sido siempre cada ocasión anterior”.

Umbral subirá a la escena de la sala Pepe Camejo, sede de Teatro de Las Estaciones, hoy y mañana desde las 11 de la mañana.