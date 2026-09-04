Pablo G. Lleonart: “me siento doblemente orgulloso”

Para Pablo G. Lleonart, poeta, periodista y editor, recibir el Premio del Concurso Nacional de Poesía Digdora Alonso, en agosto último, durante la gala inaugural de la 34 Feria Internacional del Libro en Matanzas, fue una agradable sorpresa.

“El Premio del concurso Digdora Alonso fue una sorpresa. Nosotros siempre decimos que cada premio es una sorpresa porque realmente uno no lo espera. Generalmente por la experiencia de otros premios al premiado se le comunica un tiempo antes para que pueda estar en la entrega.

«A mí me lo tuvieron escondido hasta minutos antes. Como formo parte también del comité organizador tenía que estar en la gala y me lo tuvieron oculto hasta último momento. Así que fue una sorpresa doble”.

El jurado del Premio Nacional de Poesía Digdora Alonso, en el 105 aniversario del nacimiento de la notable escritora matancera, estuvo integrado por Mercedes Melo, Maylan Álvarez y José Manuel Espino, quienes tuvieron la responsabilidad de valorar los 57 cuadernos que se presentaron al certamen.

En Definiciones el autor encuentra una manera original sugerente de ofrecer los textos poéticos. “¿Por qué Definiciones? Porque estéticamente a la hora de construirlo, el libro está conformado por varios poemas y lo que quise fue jugar como cuando uno abre un diccionario que encuentra una palabra y después viene la definición de esa palabra.

“Así es como funciona también el libro, o sea, cada poema tiene su título, pero a la hora de escribir el poema está construido visualmente y estéticamente como que esa palabra es el poema y sus definiciones. Esos fueron elementos que destacó el jurado con el tema del juego con los significados, los significantes de cada una de las palabras”.

Según el acta del jurado se trata de un “texto que sobresale por el trabajo minucioso con el lenguaje, donde las derivaciones de significantes de la palabra se convierte en un juego desde lo punzante, como si la deconstrucción infinita nos enfrentara a una poesía que nos cuestiona e ilumina, mezcla poderosa entre los artilugios escriturales y la pureza de la emoción”.

“El libro, de forma directa algunas veces y otras en forma indirecta, es un homenaje también a Lorenzo García Vega, poeta de Jagüey Grande de la Generación de los Orígenes, más conocido entre el gremio de los escritores pero muchísimo menos fuera de él, de quien se cumplirá el centenario de su natalicio en noviembre próximo y no quiero dejarlo pasar por alto”.

Merecer el premio del Concurso Nacional Digdora Alonso, además, representa un orgullo inmenso para el joven y multipremiado escritor. “Es un concurso que conozco desde hace muchos años, incluso había participado estando Rolando Estévez en vida, no recuerdo el año exacto.

“Siempre lo he tenido presente por la calidad de los jurados, de los premiados anteriores y también por lo que es la escritora Digdora Alonso, una de las figuras literarias más destacadas en Matanzas. La Casa de las Letras lleva su nombre muy merecidamente.

“Además porque en mis años de lector uno de los primeros libros que me marcó, no sé si llamarle influencia, que eso se encarguen los críticos, pero yo creo que de alguna forma, mi poesía conecta con el libro Bajo el hongo, de la escritora y profesora.

“Ese fue uno de los libros que leí en mi etapa de formación, aunque creo que todavía estoy en formación, pero siendo más joven de lo que soy, y ha marcado cierta parte de mi poesía, así que me siento doblemente orgulloso de tener un premio que lleva el nombre de Digdora Alonso”.

Desde su surgimiento gracias al artista visual y poeta Rolando Estévez Jordán, el certamen se convocó por auspicio de la Casa de las Letras que ostenta el nombre de la poetisa y profesora matancera, de conjunto con el Centro provincial del Libro y la Literatura.

Autor Jessica Mesa Duarte Periodista de la emisora Radio 26