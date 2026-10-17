Resaltan obras de artesanos matanceros en Salón provincial

Fotos: Carrete Producciones

Ilusión, obra de José Manuel Díaz Herrera, Noly, mereció el Gran Premio del noveno Salón El Artesano, en la sede de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas, en Matanzas.

La pieza obtuvo, además, reconocimientos de la galería Génesis, la UNEAC y el Estudio La Ribera. “La obra en su conjunto es un llamado al cuidado de la especie. Tuve que variar un poco por las dificultades que tenemos ahora.

“Había otra pieza que formaba parte de la instalación y no la pude terminar, pero me pareció bastante adecuada a lo que quería expresar. Me tomó un año para hacerla y estoy muy satisfecho, no solo por el gran premio sino porque ha gustado mucho y eso para mí es el mejor de los premios”, confesó el artista.

“Creo que ha ido creciendo muchísimo en calidad y ha sido bien pensado, bien estudiado sobre todo de estimulación mucho al artista. El artista ha demostrado en todos los tiempos que mientras más difícil sea el momento, más ayuda a la creación y a vencer precisamente ese momento. Estamos viviendo un contexto en el que inaugurar un salón con una calidad artística de ese tipo se convierte en un desafío.

“Matanzas, la ACAA, la comunidad cultural, incluyendo todas las instituciones, todos aportaron un granito de arena”, expresó el presidente de la ACAA en Matanzas, Antonio Enrique Pérez Marrero.

El Primer Premio del Salón fue para la obra Ninfas Marinas, de Lidia Castillo y Lázaro Baró; el segundo lugar fue para Yasmany García y Reinaldo Encinosa, por El néctar de la diosa y Navegando la inocencia, de Ileana Esnard, obtuvo el tercer premio. Esta última obra también menciones de la Asociación Hermanos Saiz y el Fondo Cubano de Bienes Culturales.

Por primera vez en el concurso se entregaron reconocimientos por manifestaciones. En Cerámica, metal y vidrio las palmas fueron para Julio Reynaldo Zamora por What about us?, con menciones para Vajilla, de Richael Rosales, premiada también por el Fondo Cubano de Bienes Culturales y Entre miradas, de Daniel Valero, con reconocimientos del Museo de Arte, el Consejo provincial de las Artes Visuales y la UNEAC.

Adolfo Gómez Robaina resaltó en Talla en madera con Nest; en Tarro y recursos marinos, Anphitritis, de Lidia Castillo y Francisco Cortés, alcanzó el máximo resultado; mientras que Gretchen Arencibia y Amel Santana sobresalieron con Resguardo en Fibra y papel maché.

Recibieron menciones en esta manifestación Flores en la sombra, de Idania Godoy y Katery Zamora y Luz de mis días, de Alexander Rodríguez Castellanos y Abdel Quintero Castro que, a su vez, mereció el premio del Fondo Cubano de Bienes Culturales. En Piel, Carbonero, de Dagney Dávila fue la pieza seleccionada.

En Artesanía tradicional utilitaria triunfó el conjunto de verano de Yolidaine Padrón y Dalia Esquijerosa y en Artesanía artística lo hizo El umbral ancestral, de Extinay Vinet y Luis Yoel Batista.

“Es un salón que tiene una dinámica muy inclusiva donde se premian todas las manifestaciones. Creo que eso también es una forma de estimular el quehacer individual de los artesanos que trabajan la cerámica, metal y vidrio, trabajo en piel, talla en madera, por nombrar algunas de ellas.

“A veces es injusto poner a competir diferentes manifestaciones que por su rigor artístico tienen otros valores visuales y precisamente pues reconocimos al artista en el seno de su propia manifestación. Se premió también lo utilitario que es parte fundamental en el trabajo de la artesanía, así como la categoría artística dentro de la artesanía.

“Creo que eso ha hecho crecer nuestro Salón en el que se presentaran 85 obras de las que fueron seleccionadas 60, con una exquisita factura, que abarcan todas las manifestaciones desde el textil, el trabajo con metales, con vidrio, la cerámica, el trabajo de madera, la fibra, la semilla y que en ellas todas hay calidad par y notoria”.

La Galería Génesis resaltó igualmente Escarcha, de Katery Zamora Izquierdo y la Asociación Hermanos Saiz la obra Sin título, de Julio Manuel Guas.

“Este es un regalo para la comunidad que ha requerido de un esfuerzo extraordinario también de nuestro equipo de trabajo. Yo creo que es resultado del trabajo de cada día para poder lograr resultados como este que, en definitiva, es el quehacer de la ACAA, es el sentir, es lo más importante de la Asociación.

“Es también nuestro regalo para esta semana que para nosotros es trascendental, nuestra celebración por el Día de la Cultura nacional, pero que además está en el marco de la fundación de la ciudad y que cada uno de nuestros artistas se sienten comprometidos con ella.

“Por eso este noveno Salón El Artesano es la muestra clara de que existe una artesanía en la ciudad, con un corazón viviente y que, por supuesto, trabaja para ella”.

Un desfile de la academia Mary C, de la diseñadora María del Carmen García, la actuación de Lilian Padrón, Premio Nacional de Danza y las interpretaciones de Aniubis Segura amenizaron la inauguración del noveno Salón El Artesano en Matanzas.

Autor Jessica Mesa Duarte Periodista de la emisora Radio 26