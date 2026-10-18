21 de octubre de 2026

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Tradición, música y teatro para festejar la cultura

18 de octubre de 2026 Melissa Guerra Domínguez

En el contexto de la 51 Semana de la Cultura Matancera y la Jornada de la Cultura Cubana, el proyecto sociocultural Maravillas de la Infancia recibió un homenaje artístico dedicado a sus 25 años de labor.

El centro cultural del proyecto, ubicado en el consejo popular de Versalles, acogió la presentación de Teatro de las Estaciones con su peña de Pelusín.

La agrupación desplegó un amplio repertorio musical con obras de cantautores cubanos como Teresita Fernández, además de adivinanzas de Dora Alonso, creadora del títere nacional Pelusín del Monte, protagonista de la tarde.

El espectáculo incluyó también números y habilidades circenses como el malabarismo, en un formato interactivo que hizo participar al público infantil.

De esta manera, la cultura matancera celebra su semana con propuestas que unen tradición, música y teatro para los más pequeños.

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