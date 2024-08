Tres matanceros en la gala de Cuerda Viva

La gala del festival Cuerda Viva 2024 se desarrollará este diez de agosto. Entre los nominados se encuentran tres representantes matanceros Viely 777, Flava Mix y Ray.

El Viely, como también se hace llamar este cantante de pop urbano, compite en los apartados de artista más popular, mejor canción pop y mejor artista novel.

«Nunca me lo esperé, yo realmente fui, me invitaron aquella vez a ese programa, mostré más o menos lo que hago. Ese día canté dos canciones y bueno, realmente esas nominaciones me llegaron así de la nada. Uno no trabaja para premios, pero esto es como que de cierta forma se reconoce el trabajo que haces.»

Mientras Ray ocupa las categorías de mejor artista novel y mejor artista urbano.

«Estas dos son mis primeras nominaciones y bueno me siento bastante emocionado, la verdad. A ver si se puede conseguir el premio. Ahora mismo estoy ´cocinando´ los primeros singles que voy a sacar. El mes que viene o quizás el próximo más arriba es donde voy a sacar mi primera canción oficial.»

El festival Cuerda Viva reúne lo mejor de la música alternativa en Cuba y Matanzas no se queda detrás con tres representantes en dicha competición.