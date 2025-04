Un SOS de vida para el Sauto

Con una grieta recomenzó todo: las dudas, el pesimismo, la decepción, la tristeza. Diez años pesan demasiado sobre nuestra memoria más reciente; diez años en los que sentimos una mezcla entre nostalgia a galope, esperanzas en algunos momentos e incertidumbres interminables.

En el 2009 el Teatro Sauto cerró sus puertas para sumergirse en una restauración capital de la cual, entonces, aún no se conocían los alcances ni el tiempo que reclamaría su ejecución.

Consulte además: https://palabrassinmordaza.wordpress.com/2018/07/24/el-teatro-sauto-y-los-guardianes-de-su-historia/

Tras una década de ausencia, de pronóstico de fechas sin cumplir, de presentaciones culturales que no sucedieron y empobrecieron la vida espiritual de la ciudad, comenzó a latir nuevamente el corazón de la Plaza de la Vigía.

Conciertos, exposiciones y eventos le devolvieron el calor y las luces al coliseo durante casi un lustro, cuando una grieta de aproximadamente tres metros y medio amenazó con arrebatarles la inmortalidad a las ocho musas de Dall”Aglio.

“En junio de 2024 descubrimos la grieta después de un espectáculo que tuvimos aquí. Enseguida acudimos a los compañeros del EMPAI (Empresa de Proyectos de Arquitectura e Ingeniería) y Patrimonio, para que chequearan, junto a la Oficina del Conservador y sus especialistas.

“Ellos nos recomendaron solicitarle a la ENIA (Empresa Nacional de Investigaciones Aplicadas) un estudio completo de la estructura que soportaba el yeso del techo del Teatro Sauto.

“El reporte de la ENIA estuvo casi dos meses después, a partir de varios estudios que se hicieron, no solamente propios de la estructura, sino de sonido, de temperatura, elementos que influyeron muchísimo en cuanto a la situación de la grieta”, explicó Kalec Acosta Hurtado, director del teatro Sauto.

“Nos recomendaron acciones constructivas que son importantes porque, producto al paso del tiempo, los cambios de humedad y el tránsito de los equipos por los laterales del teatro, se han presentado problemas estructurales que no implican peligro de derrumbe, pero provocaron fisuras en la pintura de las musas”. Así lo dio a conocer Renny Pérez Masso, director de proyecto en la EMPAI.

Agregó el ingeniero que “esto conlleva a realizar un trabajo meticuloso por personal especializado que nos ayude a reforzar la estructura de la parte central hacia los laterales.

“También nos aconsejan abrir todos los días todas las ventanas exteriores que permitan la circulación del aire y limite la humedad que presenta toda esa estructura. Otra sugerencia es intentar limitar la velocidad de los carros que pasan tanto por Milanés como por la Calle del Medio”.

Siete millones de pesos se destinaron esta vez a la restauración del mural de las musas, donde no se trabajó sobre el yeso y solo se retocó la pintura durante la reparación capital, junto a otras acciones de mantenimiento constructivo, arreglos de carpintería y detalles que ya precisan ya una intervención dentro del inmueble.

“Se decidió montar una DIP (Departamento de Trabajo Integrado), con especialistas de la EMPAI, entre ellos arquitectos, eléctricos estructurales para trabajar en ese sentido”, precisa Acosta Hurtado a lo que agregó Pérez Masso que “se tiene previsto para este año hacer una reparación en las cubiertas del teatro.

“Las losas que están en las cubiertas son de metal con polimetano expandido y producto del tiempo este material se ha separado de las losas y hay filtraciones por algunos lugares.

“Para resolver esto se va a hacer un trabajo de reparcheo en muchas de las áreas y revisaremos toda la cubierta por el exterior para limitar las filtraciones. Solicitaremos para el 2026 un dinero para hacer un cambio general de la cubierta del teatro.

“Repararemos igualmente todos los falsos techos y la parte de atrás del escenario que también tiene deterioro producto de la filtración. Debemos tener el Sauto funcionando al ciento por ciento para la temporada alta”.

Aunque algo dilatado el proceso, ya que fue en el mes de junio de 2024 cuando se detectó la grieta, vale destacar que las acciones de restauración en edificios patrimoniales como el Sauto, Monumento Nacional y con grado de Protección 1, requieren de procedimientos específicos antes de su ejecución, sostuvo Acosta Hurtado.

“Hoy trabajamos fuertemente, acompañadas del Patrimonio Provincial, la Oficina del Conservador de la Ciudad, la Dirección Provincial de Cultura y el Gobierno de Matanzas, en lograr los permisos para ya comenzar finalmente el trabajo y poder rescatar ese espacio museable, Monumento Nacional, Grado de Protección 1 porque es muy importante la conservación de esta institución”.

En este momento ingenieros de la Empresa de Proyectos de Arquitectura e Ingeniería, bajo el liderazgo de Renny Pérez Masso, ultiman detalles para iniciar las acciones pertinentes para devolver la imagen renovada al techo de platea y la tranquilidad a los matanceros. Pero ahora, otro peligro amenaza la integridad del inmueble.

Durante la construcción del edificio, en el ya lejano siglo XIX, lejos estaba el entorno de la Plaza de la Vigía de parecerse al que agrede constantemente a este símbolo de la matanceridad.

En primer lugar, el Sauto nunca estuvo sometido al constante y violento tráfico vehicular que circula hoy por sus costados y el fondo, lo que se agrava por las características de los medios de transporte en la actualidad y las vibraciones que estos causan, argumenta Kalec.

“Debemos tener en cuenta que en el siglo XIX, en 1863 cuando se fundó este edificio, el tráfico era solamente de carretones a caballos y bueyes. Hoy se complejizan los problemas por los movimientos sísmicos que existen alrededor del teatro, sobre todo desde el 325 aniversario de la ciudad, en el 2018, cuando cambió la circulación vehicular.

“Hasta ese momento todo el tráfico transitaba mayormente por frente del teatro, ahora circula alrededor del inmueble, con gran afectación en la zona de la calle Milanés”.

Han aflorado igualmente en sus alrededores centros, que no siempre responden a la denominación de culturales, cuyas propuestas propasan en vulgaridad y decibeles tanto las regulaciones urbanísticas como los objetivos para los que fueron concebidos.

Así se ha dado el caso de músicas cuyos volúmenes compiten por la supremacía desde Entre Puentes y el parqueo de este concurrido sitio, al que se suman los alaridos reparteros desde la cafetería de ARTEX que, lejos de contribuir económica y visualmente al edificio patrimonial donde está enclavado (como fue el propósito de su creación), al igual que los anteriores casos, afecta la realización de las funciones en un Sauto que hoy también lamenta problemas en el sistema de clima y se ve imposibilitado de abrir sus ventanales para facilitar la entrada de aire ante la violencia sonora a la que está constantemente expuesto. Pero ahí no acaban los problemas.

“En días pasados un ciudadano rompió la puerta principal y entró al teatro. Nuestros custodios lo interceptaron y ya la policía había sido notificada, así que pudimos accionar sobre eso. Es un señor demente que ha venido luego en otras ocasiones.

“También se produjo el robo de las cadenas que resguardaban el portal. Existen personas que visitan la cafetería lateral, dirigida en estos momentos por ARTEX, quienes hacen sus necesidades y se sientan a beber en el portal.

“Los trabajadores les han llamado la atención y han recibido agresiones verbales. Las afectaciones eléctricas tienen mucho que ver con estas violaciones. Sería oportuno desarrollar los estudios pertinentes, en medio del complejo contexto de la energía hoy, para intentar proteger el circuito de la plaza patrimonial de nuestra ciudad.

“Tenemos que cuidar nuestro patrimonio. Hago un llamado de atención a las autoridades, a la Dirección Provincial de Cultura, al Consejo Provincial de las Artes Escénicas. Es imprescindible la ayuda de todas las instancias para eliminar esas agresiones a una institución como esta”, pormenoriza el director de la institución.

La publicación del perfil de la institución en Facebook denunciando estos y otros padecimientos ha causado disímiles comentarios. Se trata de indisciplinas sociales que destruyen la belleza de nuestras edificaciones, porque el teatro no es el único que sufre estas agresiones y vulnera nuestro patrimonio.

Consulte además: https://www.radio26.cu/matanzas/la-proteccion-del-patrimonio-garantia-de-la-preservacion-de-la-memoria-audios-fotos-e-infografia/

Son estas muestras de la irresponsabilidad ciudadana, en primer lugar porque, entre tantos que hoy luchan por reparar puertas adentro y otros reconocen la importancia de protegerlo y conservarlo, algunos se atreven a agredir su integridad.

Ahora bien, no creo que sea únicamente consecuencia del resquebrajamiento evidente de nuestro sentido de civilidad, valores humanos y el respeto al entorno donde vivimos. El descuido, la falta de control y la inoperancia, aun cuando sean involuntarios, dan al traste con situaciones de este tipo, agravadas por la falta de fluido eléctrico que condena a una profunda oscuridad a cada palmo del lugar donde se encuentran algunas de las más importantes edificaciones patrimoniales de la Atenas de Cuba.

Consulte además: https://www.cubahora.cu/cultura/la-ciudad-es-la-casa-grande-de-todos-fotos-y-audio

Tiempo atrás existían custodios que cuidaban la Plaza de la Vigía, además de los que lo hacían en cada una de sus instituciones. ¿Por qué fueron retirados? ¿Por qué no se devolvieron a sus puestos cuando comenzó a agravarse la situación electroenergética? ¿Quién es responsable de contratarlos y controlar que cumplan correctamente sus funciones?

“El teatro está situado en la Plaza de la Vigía, un área pública que después del aniversario 325 tuvo custodios, a los que se sumaban también los del Sauto y los de la propia Oficina del Conservador. Nosotros no tenemos nada que ver con los custodios de la Plaza de la Vigía porque no contamos con la infraestructura para ello”.

Comentó también el Conservador de la Ciudad de Matanzas, Leonel Pérez Orozco que, a raíz de lo que hoy provoca daños en la plaza patrimonial de la urbe yumurina, se ultiman detalles entre la Oficina que él dirige y el Gobierno provincial para retomar las plazas de custodios que velen por el cuidado ya no solo allí, sino también en la Calle del Medio, quienes responderán ante la institución creada el 29 de octubre del año 2014.

Consulte además: https://www.cubahora.cu/cultura/oficina-del-conservador-de-matanzas-logros-o-desafios-fotos-audio

“En breve estaremos de acuerdo con el Gobierno para agregar plazas de custodios en la Oficina del Conservador con el propósito de vigilar la plaza, custodiar los monumentos y que su trabajo sea nuestra responsabilidad”.

En medio de tantas turbulencias, levantan su voz muchos de los que, como el muralista mexicano Diego Rivera, reconocen a Matanzas por el Sauto y manifiestan su compromiso por defenderlo como el símbolo que, desde esta ciudad, enaltece la cultura cubana.

“Yo tengo la sensación de que siempre estamos luchando contra molinos de viento. Es tan necesario que realmente logremos un respaldo total y definitivo para el Teatro Sauto, que va más allá inclusive de la construcción.

“Va con la mirada de cómo está el entorno y cómo se respeta una obra de esa magnitud dentro de una ciudad como Matanzas. Tendrá que ser una batalla de todos colocar el Sauto en ese lugar que, también desde el entorno, favorezca la mirada de la Atenas de Cuba.

“De ningún manera vamos a permitir que se denigre con un entorno que no que no le corresponde, que está lejano a lo más alto de la cultura. No consentiremos que sea un lugar de música banal, de una mirada vulgar sobre la cultura, porque es el lugar para enaltecer”, José Manuel Espino Ortega, poeta, dramaturgo, presidente del comité provincial de la UNEAC.

“Este siempre ha sido el lugar donde la cultura matancera tiene un espacio fundamental. Yo diría que la vida de Matanzas gira alrededor del Teatro Sauto y de sus espacios y de su trascendencia.

“Sauto es la ida de cada uno de nosotros. Si estas paredes hablaran sería hermoso que contaran su propia historia”, María Victoria Oliver, musicóloga, investigadora y profesora.

“Es un ícono de la ciudad de Matanzas. Es un lugar imprescindible, no solo por su valor patrimonial, sus cuatro fachadas, su belleza arquitectónica, sino por lo que ha significado para la vida cultural, social y política de la ciudad y del país.

“Sauto nos marca a todos. Todo lo que une y conforma la identidad matancera se reúne en ese espacio por eso debe comprenderse que es imprescindible, Matanzas sin Sauto sería bien triste”, Luis Octavio Hernández, artesano.

Consulte además: https://www.facebook.com/teatrosauto/posts/pfbid05gAURf8t3b4nMxZAVke2TjQ3P3hDxqQxeSyfGhKas4mNceqvRmw8v9vmkQ2Q7iDdl?__cft__[0]=AZV8gRL-92Oksvyv9O52bSrWE5C-oD945O3W0_8IS7F54HhbhSjL3XjJmgAi4NS5qDj9AbHA-G5A4aEz4yoNB2z9MWB3cmHD_VpJ0YA_pNMOtBRDgA1CDnpqq8WQWo8-X9PTHY_AorAFA_20OjgomrvsLFSElFUrUQWUgtcOK6-cnWvgOwXyPkaC1fLhDa27AiY&__tn__=%2CO%2CP-R

“Es una institución que hay que defender, que hay que aplaudir y que hay que venerar. Necesitamos al Teatro Sauto”, Alfredo Zaldívar Muñoa, poeta, director de Ediciones Matanzas, Premio Nacional de Edición.

“El Teatro Sauto es una joya de la arquitectura cubana, un símbolo de la ciudad de Matanzas, un símbolo de la cultura cubana de manera general porque ha servido como espacio, desde el siglo XIX hasta el día de hoy, de intercambio entre los artistas de todas las manifestaciones e incluso entre países. Aquí han estado figuras imprescindibles de la historia de la cultura tanto cubana como internacional

“Dejarlo destruir por actos vandálicos que parecen, en algún momento, insignificantes, es contribuir al deterioro de nuestra propia identidad y de la esencia de nuestra nación. Son acciones que tienen que ver con la insensibilidad, con el descuido, la ignorancia y la incapacidad de proteger nuestros bienes culturales”, Ulises Rodríguez Febles, dramaturgo, narrador, crítico, promotor cultural y director de la Casa de la Memoria Escénica

“Yo pienso que es la madre de la cultura matancera. Hay que hacer un esfuerzo entre todos. Dependemos de que él esté vivo para sentir que seguimos pisando la Atenas de Cuba.

“Hay que hacer un esfuerzo entre todos. Es triste tener que reclamar, pero el teatro lo merece todo. Sauto es Matanzas”, Miriam Muñoz Benítez, actriz, profesora, directora de teatro Icarón, Premio Nacional de Teatro

“Cuando yo paso por el Sauto y lo veo cerrado, otra vez, después de todo el tiempo que estuvo sin ofrecer funciones por la reparación, siempre pienso en lo que sería Pinar del Río sin su teatrico Milanés, cuidado, reparado; el Terry es Cienfuegos, o La Caridad en Santa Clara, o el Principal de Camagüey.

“Son monumentos que han resistido el tiempo y que alrededor de ellos hay cosas importantes, pero nada lo es más que el monumento en sí, como sucede con Sauto.

“A Matanzas se le reconoce por el Sauto. El Sauto cerrado es una derrota cultural, es una derrota patrimonial. Si está con problemas, hay que arreglarlo. Si lo que lo circunda le hace daño, hay que cuidarlo.

“El Sauto ha sobrevivido a muchas generaciones y nos sobrevivirá a nosotros. ¡Alerta! Un SOS de mantenimiento, un SOS de cuidado y de respeto, un SOS de vida para el teatro Sauto”, Rubén Darío Salazar Taquechel, actor, investigador, crítico, dramaturgo, director de Teatro de Las Estaciones, Premio Nacional de Teatro.

Dentro de, esperemos que poco tiempo, quedará desde lo alto del coliseo yumurino restablecido el mural de las musas. Ojalá que no tengamos que esperar otros diez años para verlo en todo su esplendor y que, cuando se abra nuevamente al público, aquella grieta con la que recomenzó todo sea solo un arañazo al espacio físico, salvable, arreglable, y no una expresión imperecedera de cuánto hemos perdido como especie, como matanceros, como ciudadanos.

Ojalá, luego de tan convulsos días, el teatro Sauto siga siendo la bella expresión arquitectónica y patrimonial por la que muchos sigan reconociendo la belleza, la elegancia y la cultura de esta, nuestra Matanzas.

Fotos: Félix González