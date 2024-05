Armando Ferrer: «Los detractores no me quitan el sueño»

A pesar de ubicarse justo sobre la línea clasificatoria cuando se está jugando el último tercio de la fase regular y atacado por ausencias importantes, su director Armando Ferrer le declaró a la Agencia Cubana de Noticias que está satisfecho con la actuación de su tropa.

Estoy muy contento con lo que ha hecho el equipo, en grado superlativo. Te comenté en una entrevista al comienzo del campeonato que esta selección no se parecía en nada a otras que había dirigido al tener muchas bajas, sobre todo en el staff de pitcheo, área que es muy importante en un torneo de 75 juegos, dijo.

Los muchachos han ido adquiriendo confianza a medida que va transcurriendo el campeonato. Son jóvenes sin experiencia y sin tener un receptor que los guíe bien, recuerda que tuvimos mucho tiempo a Andrys Pérez fuera y ahora se nos volvió a lesionar, agregó.

Contrataciones en ligas foráneas, emigración y lesiones han conspirado para debilitar en gran medida a un conjunto que ganó el trofeo en la II Liga Élite y ha alcanzado diez podios en las últimas doce Series Nacionales con un campeonato incluido.

Después del desafío de este martes los serpentineros yumurinos son los penúltimos en efectividad con 6.79 carreras limpias permitidas cada nueve entradas y la defensa ocupa el lugar 14 con 85 errores y un average de fildeo de .957.

Sin embargo, su ofensiva es muy productiva con un promedio de bateo de .322 (cuartos) y 50 cuadrangulares conectados (terceros).

A la ofensiva los sustitutos han hecho el trabajo que les tocaba a otros a pesar de tener lesiones esporádicas, pero lo importante es que estamos en zona de clasificación, recalca el directivo, primero que le dio un título a su provincia con el nombre de Matanzas en el uniforme.

Ferrer confiesa que hasta el momento el equipo no recibirá refuerzos del exterior y es muy posible que sus jugadores más importantes que se desempeñan en ligas foráneas tampoco puedan estar a tiempo en los playoffs en caso de lograr el boleto.

Mis brazos están siempre abiertos, cuando veo la posibilidad de un pelotero que quiere regresar al país, lo llamo si es necesario, fui pionero en eso, apuntó.

Algunos aficionados comentan que los equipos que ha dirigido Ferrer y con los que ha obtenido buenos resultados se dirigían solos y ponen en duda su capacidad de mando ahora que no cuenta con aquellas selecciones plagadas de estrellas.

Siempre he dicho que los directores ganan porque tienen buenos equipos. Nadie puede aspirar a ganar un campeonato si no lo tiene, porque la calidad es muy pareja y sin un buen staff de lanzadores, un buen receptor y una buena línea central no se puede ganar un torneo, recalcó.

Los detractores no me quitan el sueño. Escucho las críticas siempre que sean constructivas y me puedan ayudar, porque nadie es perfecto y soy un ser humano. Me he equivocado mil veces y me voy a seguir equivocando, añadió.

A pesar de los inconvenientes Ferrer declaró que continúa inculcándoles a sus muchachos que el objetivo es clasificar y que hay que ir juego a juego para seguir avanzando.

Siempre que salgo al terreno bajo este sol voy en busca de la clasificación y se la voy a dedicar a la afición matancera, finalizó.

Boris Luis Cabrera | Foto: del autor/ACN