Cuba empata 1-1 con República Dominicana en Serie Amistosa de fútbol

La selección cubana de fútbol empató 1-1 goles con su similar de la República Dominicana en el estadio Cibao, en Santiago de los Caballeros, en partido amistoso de la Concacaf Friendly Series.

Este domingo Cuba abrió la cuenta con golazo de Dairon Reyes al minuto 51. El capitalino metió el balón a la escuadra con un zurdazo desde fuera del área. Dos minutos más tarde los dominicanos empataron por medio de Dorny Romero.

Pedro Pablo Pereira, director técnico cubano, salió al terreno con Ismel Morgado, Elvis Casanova, Eloy Nebreda, Karel Pérez, Darion Reyes, Diego Catasús, Karel Espino, Marcos Campos, Yesnier Matos, Jorge Aguirre y Luis Paradela.

De los últimos cinco enfrentamientos registrados, Cuba ha logrado tres victorias y dos empates sobre los dominicanos. El anterior choque entre ambos conjuntos terminó en igualdad 1-1 en noviembre de 2022. Los Leones del Caribe finalizaron así invictos en la Serie Amistosa de Concacaf (Friendly Series 2025-2026).

Este torneo tiene como objetivo proporcionar partidos a las selecciones eliminadas de la clasificación de la Concacaf para la Copa Mundial de Fútbol de 2026.

Tomada de la ACN