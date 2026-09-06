Del wellness a la figura: La transformación de una campeona

Con 38 años, dos hijos, un gimnasio propio y dos coronas consecutivas —Wellness en 2025 y Figura en el Iron Cuba de este año—, Misleydis Quevedo se ha convertido en una de las voces más reconocidas del fisicoculturismo matancero.

Conversamos con ella sobre el sacrificio detrás de la tarima y su labor formando a una nueva generación de atletas.

En el evento Iron Cuba usted iba a competir en Wellness y terminó ganando en Figura. ¿Qué pasó?

“Fue un cambio de último momento que casi me hace desistir; 30 minutos antes de subir a tarima le dije a mi esposo que no podía, que había entrenado ocho o nueve meses para otra categoría.

“Respeté el consejo de quienes me rodeaban y no consideré el segundo lugar como opción. Mi cuerpo, sin que yo lo notara, había ido cambiando hacia Figura y tuve que aceptarlo”.

¿Cómo describiría la preparación para una competencia de este tipo?

“Extenuante, entrenamientos intensos, tres veces al día, y una dieta muy estricta para perder grasa sin perder masa muscular. Me levantaba a las 4:30 am y a veces dormía solo cuatro horas; soy mi propia entrenadora: cuando no tengo ánimo, me miro al espejo y me digo que tengo que entrenar y que tengo que ganar”.

—Se suele reducir el culturismo de competición a los esteroides, sin ver el trabajo detrás. ¿Qué responde a esa crítica?

“Que la gente solo ve lo que se muestra en tarima, no lo que hay detrás: cocinar cada tres horas, cargar la comida a todas partes, sostener una disciplina que solo el atleta conoce. Por eso no todos se animan a competir; algunos sienten que no son capaces, pero ese proceso te prepara también para la vida”.

—Además de competir, entrena a jóvenes en su gimnasio. ¿Cómo trabaja con ellos?

“Acompañándolos paso a paso: de clientes a atletas, hablamos con ellos, con sus padres, les enseñamos a comer sano sin necesidad de grandes recursos, solo organizando bien lo que ya tienen. Me gusta sembrar en cada uno la idea de que pueden competir”.

¿Y con las atletas mujeres que enfrentan prejuicios machistas?

“Con paciencia y conversación; me ha tocado hablar con muchachas a quienes sus parejas les dicen que «no parecen mujeres» por entrenar duro, les explico que un cuerpo femenino trabajado es sexy, es sensual y que nadie debe nublarles la mente sobre lo que ellas mismas quieren para sí”.

¿Qué le falta al culturismo femenino en Matanzas para seguir creciendo?

“Más apoyo. Las competencias las sostenemos, en buena medida, de nuestro propio bolsillo, para que los atletas se sientan motivados, aun así, cada vez hay más jóvenes interesados, y eso es una buena noticia: prefiero que un muchacho pase horas en el gimnasio a que las pase en la calle”.