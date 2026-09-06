Talento matancero se alista para Pre-Mundial de béisbol juvenil

Tres peloteros matanceros forman parte, en estos momentos, de la preselección nacional juvenil que se prepara con miras al Pre-Mundial de la categoría, certamen previsto para el próximo mes en la hermana República Dominicana.

Se trata de Yamián González, Kevin Rodríguez y Anthony Navarro, tres promesas del deporte de las bolas y los strikes que, desde hace varios días, cumplen con exigentes jornadas de entrenamientos sobre la grama del estadio Guillermón Moncada, en la ciudad de Santiago de Cuba.

Bajo la mirada atenta del cuerpo técnico nacional, estos tres jóvenes talentos buscan pulir detalles técnicos y tácticos que les permitan hacerse un espacio en la nómina definitiva del equipo Cuba.

La tarea no será sencilla, pues la competencia interna es alta y solo un grupo selecto de 20 jugadores logrará vestir el uniforme nacional en tierras dominicanas.

Para Matanzas, la presencia de estos tres representantes en el proceso de preparación constituye motivo de orgullo y confirma el nivel que mantiene la cantera deportiva de la provincia, tradicionalmente una de las más fértiles en la formación de beisbolistas de alto rendimiento.

Habrá que esperar los próximos días para conocer si Yamián González, Kevin Rodríguez y Anthony Navarro logran finalmente su boleto hacia el Pre-Mundial juvenil, un torneo que además de otorgar prestigio deportivo, servirá como plataforma de proyección para las futuras generaciones del béisbol cubano.