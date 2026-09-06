FC Barcelona golea y se reafirma en el liderato de la Liga 

El FC Barcelona goleó hoy cinco anotaciones por cero al Valencia en su visita al estadio de Mestalla por la jornada número cuatro de la primera división del fútbol español (La Liga).

Los dirigidos por el alemán Hansi Flick inauguraron el marcador apenas a los seis minutos de juego con el primer tanto del encuentro del atacante Lamine Yamal.

Al minuto 22 de la primera parte, el centrocampista Fermín López colocó el dos a cero parcial en la pizarra luego de un pase de su compañero Anthony Gordon, que aprovechó para enviar el balón al fondo de las redes.

En la segunda parte, la combinación entre Fermín López y Raphinha fructificó en la tercera diana del encuentro para los de la ciudad condal, lo que el resultado parcial ya era de goleada.

El equipo culé continuó volcado al ataque y logró perforar las redes del Valencia en dos ocasiones más por intermedio de Pedri González y Lamine Yamal de nueva cuenta para conseguir su tercera manita del campeonato y reafirmarse en el liderato.

Con el resultado, los vigentes monarcas de (La Liga) mantienen el paso perfecto en el actual campeonato con 12 unidades de doce posibles y se consolidan como el conjunto de mejor arranque en la lid.