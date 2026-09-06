Distribuyen agua en Unión de Reyes ante afectaciones en el bombeo

Yaneisy Fuentes López, primera secretaria del partido en el municipio, explicó que la situación electroenergética y la disponibilidad de combustible reducen las posibilidades de funcionamiento de los sistemas de suministro, por lo que las autoridades locales establecieron una coordinación entre los organismos con medios para el traslado del líquido.

«Nos hemos dado a la tarea de organizar de conjunto con las pipas y los responsables de garantizar esta actividad, una estrategia integral para enfrentar el grave problema del abasto de agua en el territorio», declaró.

La medida contempla el empleo simultáneo de los vehículos disponibles, con atención a las comunidades que reciben el servicio por rutas y a los casos que requieren una respuesta directa. La cantidad de viajes dependerá de las reservas de combustible existentes en cada jornada.

Sobre la coordinación entre las entidades, Fuentes López explicó que el municipio reunió a los organismos con pipas para definir una acción conjunta.

«Tenemos que ir por circunscripciones», sostuvo Fuentes López. En ese sentido, detalló que «los delegados de cada una de las circunscripciones, de conjunto con los representantes de la dirección de transporte del territorio y el consejo de la administración, son los que van en las pipas para dinamizar cada una de estas cuestiones».

El esquema también contempla instalaciones cuya actividad requiere suministro constante, entre ellas el Hogar Materno, el policlínico y los centros educacionales. La prioridad responde a las características de cada institución y a las necesidades de quienes reciben sus servicios.

«Es necesario que la población comprenda que no podemos llenar cisternas. Tenemos que lograr una distribución lo más equitativa posible», manifestó.

Las zonas rurales también forman parte del programa. El trabajo incluye los bateyes y la incorporación de formas productivas con medios que pueden apoyar el traslado hacia esos asentamientos.

«La disponibilidad de combustible marca el alcance de las acciones. Este sábado se bombeará dura te cinco horas para la parte alta del poblado cabecera y mañana domingo se hará por igual cantidad de tiempo para la zona baja»- explicó.

Ante el incremento de los casos de arbovirosis en el municipio y su relación con el almacenamiento de agua de lluvia, la secretaria pidió extremar las medidas para proteger los depósitos y reducir los riesgos asociados a la reproducción de mosquitos.

Fuentes López insistió en la necesidad de aprovechar el abate disponible y mantener cubiertos los recipientes.

«Tenemos que convocar a la población en este sentido, porque sabemos la situación que tenemos con el agua y algunos de nuestros pobladores recaudan agua a partir de la lluvia», expresó.

También llamó a buscar soluciones para el cierre adecuado de los tanques. «Tenemos que seguir insistiendo sin votar agua, en el ablate que tenemos en el territorio para proteger todos esos tanques y buscar alternativas de manera que se sellen los tanques para evitar que prolifere mosquito», añadió.

La estrategia municipal para el abasto de agua combina el traslado mediante pipas, la participación de entidades con medios propios y el trabajo de los delegados en las circunscripciones.

La continuidad del servicio dependerá de los recursos energéticos y de transporte disponibles, así como de la coordinación local para establecer los recorridos y atender los distintos puntos del municipio.

Texto y foto: Yaudel Rodríguez Vento