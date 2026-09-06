4 de octubre de 2026

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Energizan servicio de radioterapia de Oncológico de Matanzas

6 de septiembre de 2026 José Miguel Solís
Quedó energizado el servicio de radioterapia del centro Oncológico de la ciudad de Matanzas, inversión que permite continuar con mayor garantía las prestaciones de la institución de la Salud
Como parte del programa de optimización de circuitos eléctricos a objetivos vitales, quedó energizado el servicio de radioterapia del centro Oncológico de la ciudad de Matanzas, inversión que permite continuar con mayor garantía las prestaciones de la institución de la Salud.
Ejecutado por una brigada insigne de linieros, la obra técnica demandó la intervención en el circuito que alimenta el hospital materno yumurino, de tal forma que ambas instituciones gozan de garantías de servicio eléctrico, incluso ante caídas del sistema electro energético nacional.
El  equipo de trabajadores de la Empresa Eléctrica yumurina anteriormente había laborado en mejoras de la red, como la seccionalización de circuitos que alimentan centros vitales para restar cargas adicionales, estrategia que facilita los servicios en momentos de alto déficit de generación.
Autoridades del sector de la Salud en Matanzas confirmaron que tras la inversión cobran vitalidad los servicios de genética y la clínica del dolor, mientras que las consultas de Oncología y Químioterapia se mantienen  habitualmente en el hospital Faustino Pérez.

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