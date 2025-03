Dominan Alejandro Rodríguez y Anisleydis Ochoa la Media Maratón Internacional de Varadero

Con crono de 1:07:14 la figura del equipo nacional de Triatlón derrota al tricampeón de esta competencia, Ronnei Estévez.

«El Triatlón es mi verdadera pasión, aunque disfruto mucho el atletismo. Siempre he creído que puedo dar un poco más y esta vez no fue la excepción. Me preparé bastante para esta carrera, con la esperanza de superar mis límites», comentó Alejandro Rodríguez.

Por su parte, la recordista nacional en cinco mil y diez mil metros en pista, y diez km en carretera, Anisleydis Ochoa Suárez, obtiene su primera victoria en la Media Maratón Internacional de Varadero.



Su objetivo este año era mejorar su tiempo de 1:15:20, que había logrado en Maravana, un circuito considerado más duro por sus lomas y condiciones. Durante los primeros kilómetros mantenía un buen ritmo, pero el viento fue un obstáculo que le impidió alcanzar su marca personal. “Estoy un poco molesta porque no pude mejorar, pero al final es un primer lugar y eso se disfruta”, expresó.

El reciente maratón en la modalidad de 21 km ha sido una experiencia inolvidable, llena de emociones y desafíos. Desde el principio la competitividad se ha sentido en el aire, con un nivel muy alto entre los participantes.