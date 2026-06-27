Ecuador derrota a Alemania

Alemania sufrió su primera derrota en la Copa Mundial al caer 2-1 frente a Ecuador en un partido que dejó interrogantes sobre el verdadero nivel del conjunto europeo, pese a que ya tenía asegurado su pase a la siguiente ronda.

La selección ecuatoriana aprovechó sus oportunidades y mostró personalidad ante uno de los favoritos al título. Con orden táctico e intensidad durante los 90 minutos, logró una victoria de prestigio que frenó el paso perfecto de los alemanes en la fase de grupos.

Aunque el revés no compromete la clasificación de Alemania, sí representa un punto de inflexión para un equipo que hasta ahora no había enfrentado a un rival de máxima exigencia. La derrota evidenció dificultades para controlar el ritmo del encuentro cuando el adversario logró imponer condiciones.

De cara a la fase eliminatoria, el conjunto germano deberá corregir esos aspectos si aspira a mantenerse entre los principales candidatos al título. Ecuador, por su parte, firmó una actuación convincente que confirma su capacidad para clasificarse entre los mejores terceros de grupo.