Fidel, pasión por el deporte

Desde el triunfo de la Revolución Cubana el deporte constituyó para el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, un derecho y prioridad para cada cubano.

Ejemplificó con su accionar y asistencia a importantes competencias de diversas índoles.

En su multifacética y prolífera vida la práctica de la actividad física fue una constante. Incursionó en más de una decena de disciplinas entre ellas: béisbol, fútbol, baloncesto, voleibol y natación, siendo esta última una de sus predilectas. En su multifacética y prolífera vida la práctica de la actividad física fue una constante. Incursionó en más de una decena de disciplinas entre ellas: béisbol, fútbol, baloncesto, voleibol y natación, siendo esta última una de sus predilectas.

En el libro Cien horas con Fidel, le reveló al intelectual Ignacio Ramonet: «Los del colegio de La Salle poseían una finca: Renté, había allí un balneario. Yo debí haber sido clavadista, recuerdo que cuando llegué la primera vez, me lancé desde el trampolín más alto, en una especie de desafío entre adolescentes: ¿quién se tira?, pam, me tiré, por cierto, menos mal que no me tiré de cabeza; estaba bastante alto el trampolín, pero me lancé sin pensarlo».

Del más universal de los deportes el líder precisó: «Realmente debiéramos haber sido futbolistas, porque fuimos colonia española, y los españoles no jugaban béisbol, jugaban fútbol. Era delantero, corría bastante. Fue en quinto grado cuando empecé en el Colegio Dolores, en Santiago de Cuba, en un patio de cemento, y el balón no era como los de ahora. Estaba corpulento, musculoso y fuerte».

Fue una revelación en el básquet, incluso, organizó encuentros con atletas del equipo nacional. Jugaba como delantero en los topes estudiantiles. Defendía las combinaciones y los pases.

En el bachillerato, Fidel compró unos guantes de boxeo. «Eran de cierta protección, eran guantes grandes. Cambiaba de contrario, cruzaba guantes y seguía. Realmente me gustaba bastante forcejear, pero no teníamos un instructor, ni técnica».

El Comandante también amaba el ajedrez. Fueron muchas las partidas del juego ciencia que disputó. En las de carácter oficial se enfrentó con el campeón del mundo Tigran Petrosian, en 1966 y con el Gran Maestro Silvino García, en 2002, ambas simultáneas, efectuadas en la Plaza de la Revolución, devinieron récord mundial en su momento.

Sentía atracción por la pesca. En mayo de 1966, en representación de los Amigos del Mar, compitió en el Torneo Ernest Hemingway, a bordo del yate Cristal, resultando triunfador, al capturar cinco ejemplares. En campo y pista, estampó un récord de 5,8 pies en salto alto y ganó una carrera de 800 metros, en competencias celebradas en el estadio de la Universidad de La Habana.

En su juventud fue un pelotero aceptable. Aseveró que el béisbol es un deporte incompleto, pues algunos jugadores tienen una posición muy activa y otros más pasivos. Existen desafíos, publicados por la prensa de la época, que pasaron a los anales de la historia, pues daban fe de una demostración de lealtad. Por ejemplo, el juego en el que también participó el Comandante Camilo Cienfuegos. Ambos debían enfrentarse como lanzadores en uno y otro equipo.

Sin embargo, el Héroe de Yaguajay desistió y, en su lugar, participó como receptor del propio equipo de los Barbudos. Posteriormente alegaría que: «Yo no estoy contra Fidel ni en la pelota». En ese encuentro, el líder de la Revolución ponchó a dos bateadores y, en su única vez al bate, conectó un roletazo al cuadro.

En el tenis de mesa perdió en una ocasión con un estudiante de la Universidad de Oriente. Esto no lo amilanó en lo absoluto, practicó hasta que le ganó al muchacho en un certamen posterior. Su carácter indoblegable no aceptaba la derrota cuando ésta no era peleada y en igualdad de condiciones.

Quizás queden anécdotas sin contar de un deportista que no fue campeón olímpico, mundial, panamericano y centroamericano, pero sí llevó a Cuba a la conquista de estos títulos. Merece el término de Atleta Mayor, por esa pasión por la actividad del músculo.

Por: Isael Borges