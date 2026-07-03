Juegos Escolares 2026: verano de fiesta y tradición en Jovellanos

Jovellanos.- Con el inicio del verano este municipio se viste de gala para la apertura oficial de los Juegos Escolares 2026, una cita que promete convertir cada competencia en una auténtica fiesta deportiva y cultural.

Auspiciados por la Dirección de Educación y el INDER municipal, estos juegos no solo buscan fomentar el espíritu deportivo, sino también crear recuerdos inolvidables en cada jornada, donde la alegría y el compañerismo serán los verdaderos protagonistas.

Desde el primer pitazo las canchas y espacios deportivos del territorio se llenarán de energía, colores y el entusiasmo de cientos de niños y jóvenes que harán de cada día una celebración.

La programación incluye disciplinas de gran arraigo popular como el béisbol, el fútbol y el ajedrez, que pondrán a prueba la destreza, la táctica y el trabajo en equipo de los participantes. Pero la novedad de esta edición radica en la inclusión de los juegos tradicionales infantiles como la raya, las escondidas, el trompo y las carreras de sacos, que rescatan la esencia lúdica de nuestras raíces y garantizan sonrisas genuinas.

Estas actividades, pensadas para todas las edades escolares, aseguran que la competencia sea un pretexto para la convivencia y el disfrute colectivo, lejos del resultado final.

Cada escenario deportivo se transformará en un espacio de encuentro familiar, donde padres, entrenadores y comunidad vibrarán al ritmo de las jugadas y las estrategias sobre el tablero o el terreno de juego. El béisbol con sus emocionantes bateos, el fútbol con su dinámica imparable, el ajedrez con su silencio pensante y los juegos de antaño con su chispa espontánea se combinarán para ofrecer un abanico de experiencias que perdurarán en la memoria de todos.

La Dirección de Educación y el INDER han dispuesto un calendario que prioriza la participación masiva y el fair play, porque lo esencial no es ganar, sino ser parte de esta gran fiesta del deporte escolar.

La invitación está abierta a la familia jovellanense para que asista y acompañe a sus pequeños atletas en esta travesía veraniega, que promete ser mucho más que una simple competencia. Cada día de juegos será una oportunidad para reforzar valores, estrechar lazos y construir anécdotas que se contarán por generaciones.

Al caer la tarde, con el polvo de las canchas y la satisfacción del esfuerzo compartido, quedará la certeza de que los Juegos Escolares 2026 han dejado una huella imborrable, demostrando que en Jovellanos el verano se vive con el corazón en cada jugada.