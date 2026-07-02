2 de julio de 2026

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Radio 26, emisora provincial de Matanzas, Cuba. Noticias locales, música cubana y cultura. La Radio de tu Corazón, siempre cerca de ti.

Desarrollan en Matanzas competencias deportivas para niños y jóvenes

2 de julio de 2026 George Carlos Roger Suárez
Como parte de las actividades del Festival Deportivo Escolar que por estos días se desarrolla en los municipios de Matanzas tuvo lugar una competencia de atletismo.

Como parte de las actividades del Festival Deportivo Escolar que por estos días se desarrolla en los municipios de Matanzas tuvo lugar una competencia de atletismo.

La pista de la sala polivalente del Ateneo Deportivo Aurelio Janet, ubicada en el Reparto Camilo Cienfuegos, acogió la actividad que contó con la asistencia de pequeños de los combinados del territorio.

Los niños compitieron en las modalidades de carreras de velocidad, relevos, saltos de altura y de longitud, haciendo vibrar cada uno de los espacios del área de competencia.

La justa fue posible gracias al apoyo de entrenadores, voluntarios y familias que hicieron valedera la idea del máximo líder de la Revolución, Fidel Castro, de que el deporte es un derecho del pueblo.

A la cita acudieron el responsable de alto rendimiento de la dirección provincial del INDER en Matanzas, Lázaro Hernández Campoalegre, y el atleta discapacitado Cristian Yero Cespedes.

Más entradas

La conga también es resiliencia

2 de julio de 2026 Arnaldo Mirabal Hernández

Autos eléctricos refuerzan el servicio de salud

2 de julio de 2026 Yunielis Moliner Isasi

Inicia jornada homenaje a los historiadores en el Palacio de Junco

2 de julio de 2026 María Elena Bayón Mayor

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *