Desarrollan en Matanzas competencias deportivas para niños y jóvenes

Como parte de las actividades del Festival Deportivo Escolar que por estos días se desarrolla en los municipios de Matanzas tuvo lugar una competencia de atletismo.

La pista de la sala polivalente del Ateneo Deportivo Aurelio Janet, ubicada en el Reparto Camilo Cienfuegos, acogió la actividad que contó con la asistencia de pequeños de los combinados del territorio.

Los niños compitieron en las modalidades de carreras de velocidad, relevos, saltos de altura y de longitud, haciendo vibrar cada uno de los espacios del área de competencia.

La justa fue posible gracias al apoyo de entrenadores, voluntarios y familias que hicieron valedera la idea del máximo líder de la Revolución, Fidel Castro, de que el deporte es un derecho del pueblo.

A la cita acudieron el responsable de alto rendimiento de la dirección provincial del INDER en Matanzas, Lázaro Hernández Campoalegre, y el atleta discapacitado Cristian Yero Cespedes.