Lefont implanta nuevo récord mundial de dominio del balón

El matancero Johen Lefont implantó hoy un nuevo récord mundial en el dominio del balón al golpearlo 172 veces con la cabeza dentro de piscina en el transcurso de un minuto.

La hazaña lograda por el antiguo jugador de polo acuático la firmó en el balneario de Varadero, en el marco de las actividades de la III Travesía de Aguas Abiertas Gran Retto Cuba, que se inauguró en la mañana de este sábado.

El registro anterior era de 167 troques, implantado por él mismo en el 2018 en el capitalino complejo de piscinas Baraguá.

«Estoy súper contento. Me preparé muy bien para esto. Estaba un poco tenso el ambiente familiar por no haber podido en la mañana quebrar el otro registro por las condiciones climáticas, pero me sentí muy confiado», declaró Lafont.

«Tengo muy bien coordinado ese movimiento de piernas con brazos y me puedo estabilizar, mantenerme bien a flote y lograr el golpeo en la vertical según lo planificado», agregó el plusmarquista.

En medio de abrazos y muestras de afecto de los presentes, Lefont quiso dedicar esta actuación a su familia y a todos aquellos que no pudieron estar hoy con él, en su primer récord registrado en Matanzas, su provincia natal.

«Quiero darles las gracias a todos por el apoyo que siempre me han dado», dijo.

Según sus palabras este el récord del orbe número 12, 10 de ellos homologados por el libro de los récords Guiness y uno en camino de validación.