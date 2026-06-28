Matanzas brilla en el Capablanca Infantil con cuatro medallas y un tercer lugar por provincias

La delegación de la provincia de Matanzas logró una destacada actuación en la 59 edición del Torneo Internacional de Ajedrez Capablanca in Memoriam, que se celebró del 15 al 24 de junio en el Hotel Nacional de La Habana, al conquistar cuatro medallas en las categorías infantiles y ubicarse en el tercer lugar por provincias, solo superada por La Habana y Guantánamo.

El certamen, dedicado a los 60 años de la Olimpiada Mundial de Ajedrez celebrada en La Habana en 1966, reunió a 174 niños y niñas de todo el país en las categorías sub-8 (21 participantes), sub-12 (82) y sub-16 (71), quienes disputaron ocho rondas bajo el sistema Suizo. El certamen, dedicado a los 60 años de la Olimpiada Mundial de Ajedrez celebrada en La Habana en 1966, reunió a 174 niños y niñas de todo el país en las categorías sub-8 (21 participantes), sub-12 (82) y sub-16 (71), quienes disputaron ocho rondas bajo el sistema Suizo.

La provincia de Matanzas, con cuatro preseas, igualó en el tercer escalón del medallero a Villa Clara, mientras que La Habana (3-3-2) y Guantánamo (dos de oro) ocuparon los dos primeros lugares. La cosecha matancera estuvo encabezada por la cardenense Camila Veitía Catalá, quien obtuvo la medalla de oro en la categoría sub-10. En la misma división, la también cardenense Mya Valdés Díaz se colgó la medalla de bronce.

En la categoría sub-8, los pequeños yumurinos Martha García Pérez y Mateo González Fundora sumaron la plata y el bronce, respectivamente, completando así una actuación histórica para la cantera matancera.

«La delegación estuvo formada por 23 niños, desde sub-8 hasta sub-16 años. Fue un evento muy competitivo, de altísimo nivel y donde nuestros muchachos demostraron una vez más la fuerza del ajedrez matancero», afirmó Cepero, quien también reconoció el esfuerzo de los padres y el apoyo del comisionado provincial José Luis Subit. «Fuimos una gran familia y el aporte de todos debe ser reconocido». Raúl Cepero, entrenador al frente del equipo infantil matancero, destacó el carácter competitivo del evento y la solidez mostrada por sus pupilos.

Adolfo Ernesto García Nieto, padre de Martha García Pérez, medalla de plata en sub-8, describió la intensidad de la competencia: «Fueron jornadas muy intensas, de mucha tensión, la competencia muy pareja. Cada vez que entraba a su partida de ajedrez me imaginaba como si yo estuviera en el salón de parto esperando que me trajeran la noticia del nacimiento de la niña. Fue una experiencia muy bonita, que esperemos se vuelva a repetir».

Por su parte, Yanara Fundora Jiménez, madre de Mateo González Fundora, bronce en sub-8, resaltó el valor del primer Capablanca para su hijo: «Es su primer torneo Capablanca, lo que muestra también el gran potencial que tiene, el talento que tiene, y claro que tiene que mejorar, que continuar estudiando, y nosotros siempre apoyándolo».

Niovaldo F. Portela Suárez, entrenador de la yumurina Academia José Raúl Capablanca, confesó que el resultado superó sus expectativas. «Para mí fue una sorpresa, pero una sorpresa que me llenó de mucha satisfacción, mucha alegría. Me dio mucho placer saber que tenía dos niños (Martha y Mateo) que realmente son unos talentos, porque realmente ellos tienen un talento innato que hay que explotar», declaró.

Portela Suárez, quien inició el trabajo con ambos niños «desde cero», adelantó que el futuro trabajo con ellos será más profundo, «en el sentido ya de entrar en lo que es la táctica, la estrategia, la simplificación, los cambios de piezas. Ser medallista en un Capablanca y obtener la medalla de plata y de bronce, eso da mucho de qué hablar».

En la categoría Abierto del Capablanca, el Gran Maestro cubano Dylan Berdayes revalidó su corona con siete unidades de nueve posibles, cerrando de manera invicta. En las categorías infantiles, el guantanamero Erick Ravelo se consagró en sub-16 con siete puntos, mientras que el capitalino Alberto García ganó en sub-12 con 7,5 de ocho posibles. El mejor performance extranjero correspondió al ruso Max Lushnikov, ganador invicto en la sub-8.

Con estos resultados, Matanzas confirma su condición de cantera del ajedrez cubano y proyecta un futuro prometedor para sus pequeños talentos, que ya saben lo que es subir a un podio en la mayor fiesta del juego ciencia en el país.

Tomado de Girón (Por: Gabriel Torres Rodríguez)