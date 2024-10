Operación Premier 12: Un «Grillo» en el campo corto

«Hasta ahora gracias a Dios me siento muy bien. No estoy al 100 por ciento pero nunca pensé que en este tiempo me fuera a sentir así. He estado haciendo el trabajo que debía y todo ha fluido perfectamente», dijo este lunes antes del comienzo de los entrenamientos en el capitalino estadio Latinoamericano.

«Falta poco para el inicio de la competencia y con la ayuda de los médicos estaré listo para esa fecha», aseguró después de estar alejado varios meses producto de una cirugía por una lesión en una rodilla.

Elegido el año pasado el jugador más destacado del país por su actuación en los campeonatos domésticos y en el V Clásico Mundial, el natural de la sureña provincia de Cienfuegos es uno de los cuatro atletas del conjunto con desempeño en las Grandes Ligas estadounidenses (MLB).

«Soy un pelotero que ya tiene varios años de experiencia en el equipo Cuba, jugué en el mejor béisbol del mundo y el respeto se gana. Hago todo lo posible para que los muchachos me sigan como líder y como ejemplo», confesó.

Dueño de unas prodigiosas manos, «El Grillo» impactó por sus espectaculares atrapadas en el campo corto desde que debutó con los Elefantes de su provincia en 2007, donde jugó seis campañas antes de buscar fortuna en otras latitudes.

En 2014 fue firmado por los Dodgers de Los Ángeles y luego de una temporada en la llamada Gran Carpa y cuatro en Ligas Menores, regresó a la isla para coronarse campeón con los Cocodrilos de Matanzas en la Serie Nacional de 2020 y en la II Liga Élite de 2023.

Ahora es, junto al capitán Alfredo Despaigne y los lanzadores Liván Moinelo (líder en efectividad este año en la Liga Japonesa) y Yoennis Yera, uno de los atletas cubanos que repiten su presencia en el Premier 12, torneo que se disputará del 9 al 24 de noviembre y donde participarán las naciones mejor ranqueadas del mundo.

«No es un secreto para nadie que soy una pieza clave para el equipo y tengo que prepararme bien psicológicamente para dar lo mejor de mí en el terreno», apuntó el jugador de 34 años de 1.84 metros de altura.