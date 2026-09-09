Avanza recuperación de infraestructura eléctrica en Matanzas

En la provincia de Matanzas se trabaja en la recuperación de la infraestructura eléctrica afectada, como parte de las acciones dirigidas a restablecer el servicio a la población.

En este contexto, se realizará, en los próximos días la reposición de quince transformadores, fundamentales para garantizar la distribución de energía en las comunidades y contribuir a la estabilidad del sistema eléctrico provincial.

Con las instalaciones, se avanza en la recuperación de los daños; no obstante, aún quedan 85 transformadores pendientes.

Ello evidencia la magnitud de las afectaciones y la necesidad de mantener los esfuerzos técnicos y logísticos para lograr la sustitución de los averiados y reducir el tiempo de interrupción del servicio en las zonas afectadas.

Una de las principales causas que agravan la situación es el robo de aceite dieléctrico. Este producto cumple una función esencial en el aislamiento y la refrigeración de los equipos, por lo que su extracción puede provocar sobrecalentamiento, averías y, en muchos casos hasta dejarlo completamente fuera de servicio.

En Matanzas, cerca de 100 transformadores han resultado afectados durante este año, hecho que obliga a destinar recursos, personal y medios de transporte para las labores de reparación.

Además, la reposición del aceite representa un gasto considerable; las pérdidas reportadas en Matanzas superan el medio millón de dólares solamente por este concepto.

Resulta imprescindible fortalecer las acciones de prevención y enfrentamiento al robo de aceite dieléctrico, así como la protección de las instalaciones eléctricas, pues cada transformador recuperado representa una mejora directa en las condiciones del servicio y en la calidad de vida de las familias y entidades que dependen de él.

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