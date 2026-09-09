El actual curso escolar: Un período lleno de desafíos

Con la alegría del reencuentro en las aulas, este primero de septiembre dio inicio el curso escolar en la provincia de Matanzas. Iván Rodríguez Larduet, primer secretario del Comité Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas, calificó la etapa como un período lleno de desafíos donde la juventud deberá imponerse para garantizar el desarrollo de todos los procesos educativos.

«Este inicio de curso es un reto para la juventud comunista en la provincia«, afirmó Rodríguez Lardu en declaraciones a Radio 26.

El dirigente juvenil subrayó que se trata de un curso «sumamente estratégico» que exige el esfuerzo conjunto de las autoridades provinciales y del país. En ese sentido, adelantó que las acciones se enfocarán en fortalecer los procesos extraescolares y extradocentes, así como los movimientos y elecciones pioneriles.

«Tenemos que imponernos para hacer posible el desarrollo de todos nuestros procesos», insistió Rodríguez Lardu, quien puso especial énfasis en la formación vocacional y la orientación profesional de niños, adolescentes y jóvenes. «Son de las principales cuestiones que tenemos que fortalecer en esta última etapa», agregó.

El primer secretario provincial de la UJC destacó que ningún proceso educativo sería posible sin el acompañamiento de la familia. «No sería posible un curso escolar, actividades extraescolares en toda nuestra institución educativa, sin el acompañamiento de la familia como célula fundamental», sentenció.

Se trata de un curso que comienza con el llamado a la unidad y la responsabilidad compartida. Rodríguez Larduet reiteró que el reto es mayúsculo, pero confía en que la juventud y las familias matanceras estarán a la altura.

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