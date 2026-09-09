Matanzas a la Vanguardia de los CDR

Matanzas está de fiesta y no es para menos. Este año la provincia no solo celebra el 66 aniversario de los Comités de Defensa de la Revolución, sino que lo hace con el máximo reconocimiento: el título de Vanguardia Nacional.

Un lauro que llega anunciando el mismo día y mes en que, hace más de seis décadas, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz fundara esta gran familia.

Pero la alegría es doble, porque en ese mismo chequeo emulativo, nuestra ciudad, el municipio cabecera, no se quedó atrás. También alcanzó la condición de Vanguardia Nacional y, además, se coronó como el mejor municipio cabecera de provincia en el país.

¿Cuál es el secreto de este éxito? ¿Cómo se logra semejante resultado y qué falta por hacer? Los detalles de esta victoria y los retos que vienen los ofreció Norlenis Serpa Santos, coordinador provincial de los CDR en Matanzas.

Entre los resultados que hicieron posible que Matanzas alcanzara esta condición, se encuentra un trabajo sistemático y con resultados positivos con la masa juvenil, logrando incorporar a un significativo grupo a la dirección de los CDR en todos los niveles.

Aunque no es como lo fue en sus inicios, sino atemperado a los tiempos actuales, se logran las brigadas de guardia; el plan de donaciones de sangre al 80 por ciento; y el trabajo en el programa Cultiva tu Pedacito.

El aporte a la Patria fue cumplido, al igual que la cotización. Hoy esta organización de masa se tiene que atemperar a los momentos que vive el país, de limitaciones y escaseces provocadas por el bloqueo y el cerco energético.