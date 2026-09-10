Instalan en la EMPAI sistema solar fotovoltaico

La instalación de un sistema solar fotovoltaico en la Empresa de Proyectos de Ingeniería y Arquitectura (EMPAI), de Matanzas, pone a la entidad en mejores condiciones de responder a su gran demanda de trabajo.

Se trata de cuatro inversores de 60 Kilowatt (kW) de almacenamiento y 48 de generación y 60 paneles solares bifaciales de más de 600 Watt, que cubren los dos edificios donde radica la entidad, entre las entidades de su tipo de mayor éxito en el país y referente en el sector empresarial en predios matanceros.

La garantía del desempeño a tiempo completo de la totalidad de los profesionales, incluso en jornadas extendidas, es una inestimable ganancia, reconoce con cierto alivio el ingeniero Jorge Luis Hernández Rodríguez, director general.

“Transitamos por el tercer mes desde su instalación y hasta el momento no ha habido bache alguno en su funcionamiento. Era un objetivo que nos habíamos propuesto… Ahora el cambio en la matriz energética de nuestro centro es propósito cumplido”.

La inversión, considera Hernández, pone a la empresa en una situación de privilegio, sobre todo por contar con un “colectivo cuyo concepto es hacer las cosas bien desde la primera vez y dispuesto a seguir venciendo los desafíos de la guerra económica, comercial y financiera del gobierno de los Estados Unidos contra el país”.

Pese a la difícil situación enfrentada por el país, la entidad continúa asumiendo programas sociales, de la vivienda, obras de la cultura y otras vinculadas a la transformación en barrios, en esa doble función como proyectista y su elevada responsabilidad social.

Ello se evidencia, especifica, en las actividades de diseño, de consultoría, formación y capacitación, “no solo para nuestros trabajadores, sino también para la población”.

El paso dado por la EMPAI en el cambio de su matriz energética es otra muestra de sus intentos de supervivencia para preservar empleos, generar ingresos y esa postura suya de recurrir a la autonomía empresarial y de apostar siempre por opciones innovadoras.

Foto tomada del Facebook de la EMPAI.