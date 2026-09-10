Marcia Brito, la mujer que trasciende el símbolo

Fotos: Carrete Producciones

Marcia, más allá del museo, documental de los realizadores Dayana González y Leodán Fleitas, trasciende el legado de quien se ha instituido guardiana y símbolo de una parte importante de la riqueza patrimonial de la ciudad de Matanzas para descubrir la intimidad de la mujer.

“La idea se le ocurre a Dayana que me comenta que quería hacer un documental, pero íbamos a hacer otro documental. Una noche soñé con Marcia; inmediatamente la llamo y ella estuvo de acuerdo.

“Al día siguiente estuvimos en el Sauto y vimos a Marcia, le planteamos la idea, le gustó y a partir de ahí empezó el proceso de investigación por parte de Dayana. Nos sentamos con ella todo un día para ver cómo desarrollaríamos el guion y después empezamos el proceso de grabación.

“Fueron varios días por cuestiones de trabajo y disfrutamos mucho ese proceso sobre todo por las ocurrencias de Marcia. A pesar de que yo la conozco desde hace tiempo, ya que ella me acogió como a muchos en el Museo Farmacéutico, me enteré de muchas cosas que no sabía y hemos disfrutado mucho este proceso documental”, explicó Leodán Fleitas.

La premier del material audiovisual, el 19 de agosto último en la Sala de Conciertos José White, celebró el 70 cumpleaños de Marcia Brito, directora del Museo Farmacéutico de Matanzas.

“El momento de la premier fue súper emocionante. Nos acompañaron muchos amigos, compañeros de trabajo. Estábamos muy nerviosos porque queríamos ver la reacción de ella la primera vez que viera el documental.

“Después dijo que estaba muy contenta de cómo se había expresado su vida en el documental. La experiencia de esos días grabando con Marcia fue fantástica porque es una maravillosa persona, es un amor.

“Nos abrió las puertas de su casa, la intimidad de su familia, nos compartió muchísmas anécdotas y recuerdos de cosas que no sabíamos, quizás porque lo que más se conoce es lo del museo y queríamos irnos un poco más allá del museo. Queríamos conocer a la Marcia amiga, humana. La experiencia fue maravillosa y el resultado está en el documental”, comentó la realizadora.

“Lo hicimos en tiempo récord. Tuvimos que correr para hacerlo porque su cumpleaños era el día 20 y ese día empezaba la Feria del Libro aquí en Matanzas y no queríamos que el evento opacara el cumpleaños de Marcia.

“Entonces decidimos adelantarlo para el día 19. Fue un trabajo muy fuerte para lograr hacer el estreno en la fecha y por suerte pudimos hacerlo”, agregó Fleitas.

El material muestra las diversas facetas de Marcia. Más allá de la institución permite conocer a la mujer, la madre, esposa y abuela que hay detrás de la personalidad.

“Marcia fue de las primeras personas que me abrió las puertas en Matanzas. Cuando necesitaba hacer algún trabajo nunca me dijo que no, nunca me puso un pero y siempre me dice esta es tu casa. Yo le digo madre porque no tengo la mía y ella es mi madre. La quiero de esa manera y como quiera es un homenaje que se merecía en sus 70 cumpleaños”.

Luego de esta experiencia el equipo anuncia la realización de nuevas producciones audiovisuales para enaltecer la vida y la creación de prestigiosas personalidades de la cultura y la sociedad en Matanzas.

“Sí, pensamos hacer otros documentales que mantengan la misma visión, el objetivo de rescatar las historias de vida de muchas personas en la ciudad de Matanzas que son importantes”.

Marcia, más allá del museo, obtuvo recientemente premios en las categorías Documental y Mejor Fotografía en el 35 Encuentro de Cineclubes Yumurí.

Autor Jessica Mesa Duarte Periodista de la emisora Radio 26