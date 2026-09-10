Jovellanos rumbo a la Semana de la Cultura

Más que fiestas y encuentros, el verano 2026 en Jovellanos dejó experiencias, aprendizajes y nuevos retos para los organizadores. Detrás de cada actividad, presentación artística y espacio recreativo existió un esfuerzo colectivo que ahora merece ser evaluado con mirada crítica y constructiva.

Con ese propósito se desarrolló en la sede del Partido Comunista de Cuba la reunión de la Comisión de Verano, espacio dedicado al análisis del impacto de las acciones realizadas durante la etapa estival. Allí se valoró el trabajo conjunto entre los organismos participantes y se identificaron logros, experiencias y aspectos a perfeccionar para futuras ediciones.

Durante el encuentro se destacó la labor del sector de la Cultura dentro de la programación articulada con el INDER y el MINED. Los participantes resaltaron la importancia de la integración institucional para brindar propuestas de calidad a la población y fortalecer los espacios de participación comunitaria en cada consejo popular del territorio.

Asimismo, se abordaron los preparativos para la Semana de la Cultura de Carlos Rojas y Jovellanos, celebración que cada año reafirma el compromiso con la preservación del patrimonio cultural. En esta nueva edición participarán diversos sectores del municipio, quienes unirán esfuerzos para garantizar ofertas recreativas y culturales en saludo a los 156 años del cambio de nombre de Jovellanos.