Debut perfecto de Dueñas en China

Efectividad de 0.00, así resumió su primera salida en el béisbol chino el matancero Armando Dueñas, quien debutó con los Xiamen Dolphins en una victoria de 9-8 sobre Changsha Want Want, decidida en once entradas.

El derecho yumurino lanzó una entrada completa, permitió un imparable, no admitió carreras, otorgó un boleto y propinó un ponche, números que lo colocan con el pie derecho en su nueva liga.

El veloz serpentinero no fue el único cubano en debutar con los delfines; el campo corto Tailon Sánchez, natural de Pinar del Río, entró de emergente y bateó de 3-2 con dos sencillos y una remolcada, disparando su promedio a .667.

En la ofensiva también participaron José Amaury Noroña, quien se fue de 2-0, anotó una carrera, recibió base, con un ponche y una almohadilla estafada, y el holguinero Yasiel González, quien también se fue de 2-0 y disminuyó su promedio a .316

Con este resultado, Xiamen Dolphins llegó a marca de 8-3, mientras Changsha cayó a 2-7-1.