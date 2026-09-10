4 de octubre de 2026

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Radio 26, emisora provincial de Matanzas, Cuba. Noticias locales, música cubana y cultura. La Radio de tu Corazón, siempre cerca de ti.

Debut perfecto de Dueñas en China

10 de septiembre de 2026 George Carlos Roger Suárez
El derecho yumurino lanzó una entrada completa, permitió un imparable, no admitió carreras, otorgó un boleto y propinó un ponche, números que lo colocan con el pie derecho en su nueva liga
Efectividad de 0.00, así resumió su primera salida en el béisbol chino el matancero Armando Dueñas, quien debutó con los Xiamen Dolphins en una victoria de 9-8 sobre Changsha Want Want, decidida en once entradas.
El derecho yumurino lanzó una entrada completa, permitió un imparable, no admitió carreras, otorgó un boleto y propinó un ponche, números que lo colocan con el pie derecho en su nueva liga.
El veloz serpentinero no fue el único cubano en debutar con los delfines; el campo corto Tailon Sánchez, natural de Pinar del Río, entró de emergente y bateó de 3-2 con dos sencillos y una remolcada, disparando su promedio a .667.
En la ofensiva también participaron José Amaury Noroña, quien se fue de 2-0, anotó una carrera, recibió base, con un ponche y una almohadilla estafada, y el holguinero Yasiel González, quien también se fue de 2-0 y disminuyó su promedio a .316
Con este resultado, Xiamen Dolphins llegó a marca de 8-3, mientras Changsha cayó a 2-7-1.

Autor

Más entradas

Obtiene escritora matancera Premio Sed de Belleza 2026

4 de octubre de 2026 Jessica Mesa Duarte

Guiteras: nueva prueba neumática en el RAT definirá arranque esta noche

3 de octubre de 2026 José Miguel Solís

Es fuerte el desafío, pero no vamos a detenernos, expresa Díaz-Canel

3 de octubre de 2026 Redacción Radio26

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *