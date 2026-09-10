Los CDR de Matanzas: Vanguardia Nacional (audio)

Matanzas vuelve a ocupar peldaños destacados en la emulación nacional de los Comités de Defensa de la Revolución; en esta oportunidad se posicionó en el peldaño superior: Vanguardia Nacional. No solo la provincia, sino también el municipio cabecera.

Para conocer cuáles fueron los aportes que hizo el municipio de Matanzas para que la provincia escalara a ese lauro y, además, para sumar puntos en el territorio cabecera, conversé con Yasmani Alfonso Ruiz, coordinador municipal de los CDR en Matanzas.

Yasmani siente regocijo, pero a la vez insatisfacción, un elemento que sirve para impulsar el trabajo y perfeccionar los métodos y estilos de trabajo.

Alfonso Ruíz se refirió a los retos que le quedan a la organización para seguir perfeccionando el trabajo. Sentenció que no descansarán en lo alcanzado.