Ferias agropecuarias, un espacio de aceptación por los matanceros

«Un buen momento para la familia matancera», así calificó el delegado de la Agricultura en la provincia, Carlos Luis Naranjo, las ferias agropecuarias que cada fin de semana acercan alimentos frescos y variados a la población, a pesar de las limitaciones de combustible y transporte.

«De manera general, Jagüey Grande, Perico, Colón son los municipios que mayores ofertas han tenido en estos primeros tiempos. Allí llegan los campesinos de los municipios más cercanos para expender sus alimentos», refirió Naranjo.

El directivo explicó que estás se celebra los sábados en doce municipios y en el caso de Matanzas se realiza los domingos con puntos de venta en la Plaza Catorce Festival, El Tenis y Pastorita.

Carlos Luis Naranjo destacó que estos espacios se han convertido en un momento clave para el abastecimiento familiar.

«Es un buen momento donde la familia matancera adquiere un nivel de producto prácticamente para toda la semana, y con variedad de productos. Antes las ferias eran solo de agricultura, pero se han hecho ferias integrales y se han incorporado otros organismos como mipymes».

Agricultores, nuevos actores económicos y una población que responde. Las ferias agropecuarias se consolidan así como una alternativa real para llevar el campo a la mesa de los matanceros.