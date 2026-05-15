15 de mayo de 2026

Radio 26 – Matanzas, Cuba

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Impulsan producción de alimentos en Jovellanos (+fotos)

15 de mayo de 2026 Yannier Delgado Díaz
La iniciativa cuenta con el acompañamiento de la Estación Experimental “Indio Hatuey”, CARE en Cuba, el Centro de Servicios Ambientales de Matanzas y el Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola, reafirmando el compromiso con la soberanía alimentaria en la provincia.

Los productores del proyecto internacional Ellas También Producen se preparan para aplicar la técnica recibida, con el propósito de mejorar la producción de alimentos en cada una de sus fincas.

La incorporación de equipos multipropósitos destinados al desarrollo de las actividades culturales necesarias para la producción agropecuaria ha generado una motivación superior entre los miembros del proyecto.

Estas acciones se complementan con la instalación de Casas de Cultivo y Sistemas Semiprotegidos, que representan un impulso significativo para elevar los rendimientos y garantizar la sostenibilidad de las producciones.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de la Estación Experimental “Indio Hatuey”, CARE en Cuba, el Centro de Servicios Ambientales de Matanzas y el Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola, reafirmando el compromiso con la soberanía alimentaria en la provincia.

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