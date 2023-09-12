Inicia campaña de siembra de frío en Pedro Betancourt (+fotos y audio)

En el acto de inicio, desarrollado en la finca del productor Antonio Raúl Ramírez Rodríguez, perteneciente a la CCS «Victoria de Girón», las diferentes formas productivas locales ratificaron su compromiso de materializar las cifras pactadas para la etapa, a la vez que las máximas autoridades y directivos protagonizaron importantes acciones agrícolas en apoyo a los productores del poblado. Así lo comentó Hanny Martínez Martínez, primera secretaria del Partido en la localidad.

Martínez Martínez significó además los resultados positivos del municipio en la campaña de primavera, así como los trabajadores destacados que integrarán las filas del Partido en el territorio.

De igual forma tanto la «Victoria de Girón» como las también cooperativas «José Díaz Márquez», «Gustavo González Pérez» y «Giraldo Díaz Pérez» fueron agasajadas por sus indicadores favorables en cuanto al cumplimiento de los planes de producción y su participación en las ferias agropecuarias tanto dentro como fuera de la localidad.

Fotos: Hanny Martínez Martínez, primera secretaria del PCC municipal