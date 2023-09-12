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Inicia campaña de siembra de frío en Pedro Betancourt (+fotos y audio)

12 de septiembre de 2023 Yadiel Barbón Salgado
PEDRO BETANCOURT.-Con la máxima de incentivar la producción de alimentos y el autoabastecimiento territorial, comenzó la campaña de siembra de frío en este municipio.
Las máximas autoridades locales colaboraron en un masivo trabajo voluntario agrícola.
Las máximas autoridades locales colaboraron en un masivo trabajo voluntario agrícola.

PEDRO BETANCOURT.-Con la máxima de incentivar la producción de alimentos y el autoabastecimiento territorial, comenzó la campaña de siembra de frío en este municipio.

En el acto de inicio, desarrollado en la finca del productor Antonio Raúl Ramírez Rodríguez, perteneciente a la CCS «Victoria de Girón», las diferentes formas productivas locales ratificaron su compromiso de materializar las cifras pactadas para la etapa, a la vez que las máximas autoridades y directivos protagonizaron importantes acciones agrícolas en apoyo a los productores del poblado. Así lo comentó Hanny Martínez Martínez, primera secretaria del Partido en la localidad.

Firma del compromiso de las formas productivas para la presente campaña de siembra de frío.
Firma del compromiso de las formas productivas para la presente campaña de siembra de frío.

Martínez Martínez significó además los resultados positivos del municipio en la campaña de primavera, así como los trabajadores destacados que integrarán las filas del Partido en el territorio.

Fueron extraídos 40 quintales de yuca destinados a la alimentación de los betancoureños.
Fueron extraídos 40 quintales de yuca destinados a la alimentación de los betancoureños.

De igual forma tanto la «Victoria de Girón» como las también cooperativas «José Díaz Márquez», «Gustavo González Pérez» y «Giraldo Díaz Pérez» fueron agasajadas por sus indicadores favorables en cuanto al cumplimiento de los planes de producción y su participación en las ferias agropecuarias tanto dentro como fuera de la localidad.

Diversos productores y trabajadores fueron agasajados por sus ingentes aportes al territorio.
Diversos productores y trabajadores fueron agasajados por sus ingentes aportes al territorio.

Fotos: Hanny Martínez Martínez, primera secretaria del PCC municipal

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