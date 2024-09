Juanito y la «Chichí»

Si decimos Venancio Juan Miguel Fernández, muchos no imaginan que estemos hablando de “Juanito”, el innovador más destacado y longevo de la fábrica de galletas Especialidades Yumurí, de Matanzas.

“Esta es mi segunda casa, desde hace 58 años yo viajo de Mocha hasta aquí”, expresa este hombre de andar ligero a pesar de su edad. Resulta increíble ver la felicidad reflejada en su rostro cuando se habla de este centro o de innovación, ese es su fuerte, como él dice.

”Yo he reparado muchos de los equipos de la fábrica, he hecho muchas innovaciones y he recibido muchos reconocimientos… Bueno, ya te digo, esto es mi vida, no importa a la hora que me levante, para mí significa mucho estar aquí y me alegra sentir nuevamente el ruido de las maquinarias.

“Mira, déjame pensar, eh, arreglé muchas cosas, le puse el corazón porque hay falta de piezas, se necesita producir. Hice innovaciones en la revolvedora, en la sobadora, en la galletera, recuerdo que sustituí cadenas, sprocket, de todo. Lo más importante es la economía del país, que la fábrica produzca y tener salario que llevar para la casa».

Sabias palabras la de este hombre que con sus más de ocho décadas continúa aportando logros a la industria alimentaria, sobre todo a la fábrica de galletas Especialidades Yumurí.