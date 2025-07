Talleres de verano en Matanzas, para aprender disfrutando (+fotos)

Cada año la galería de arte Pedro Esquerré abre sus puertas durante el verano para ofrecer múltiples opciones a la población.

Entre sus propuestas de julio, el taller de artes plásticas deviene oportunidad de aprendizaje y esparcimiento desde el 14 hasta el próximo día 24, precisa Daisbel Pérez Álvarez, artista de la plástica y curador.

«El taller infantil se desarrolla lunes, miércoles y viernes. Consiste en educar a los niños desde el arte y por el arte para que esas herramientas que el arte les ofrece puedan emplearlas en las escuelas, en el hogar, en su vida cotidiana.

«El taller inició el lunes con el trabajo desde la literatura. De esa manera pretendemos sumarle las demás manifestaciones del arte, con un tronco común en las artes plásticas porque reconocemos el arte como un fenómeno general y no como expresiones individuales o aisladas.

«Recientemente se inauguró también el taller de Julio César García, fotógrafo matancero, y este taller viene siendo una continuidad de ese para, de alguna manera, llevar el arte a los más jóvenes».

Niños y adolescentes entre 6 y 14 años asisten en días alternos a la institución, con sede muy próxima a la Plaza de la Vigía, para, junto a los especialistas del Consejo provincial de Artes Visuales, conocer más sobre dibujo, pintura, historia, literatura, música y cultura general.

«Hoy visitamos el Museo de los Bomberos y nos pidieron realizar un dibujo relacionado con la Patria. Vengo aquí porque es muy interesante». (Angélica Hernández Martínez, 10 años)

«Nos enseñan muchas cosas, entre ellas cómo hacer libros. Hoy en el Museo nos tiramos muchas fotos y estamos haciendo un dibujo para un concurso. Todos están dibujando y los veo muy felices». (Greysi Almeida García, 9 años)

«Me gusta venir al taller porque siempre me ha gustado dibujar. Los profesores son muy agradables, nos cuidan mucho. nunca antes había ido al Museo de los Bomberos. El primer día llegué muy nerviosa, pero al conocer mejor a los profesores y a los niños me siento muy bien». (Isabela Quevedo Ortiz, 7 años)

«Me encanta venir aquí porque me gusta mucho dibujar, conozco nuevos y lindos lugares, hacemos cosas divertidas. Fuimos al Museo de los Bomberos y me gustó. Ahora tengo nuevos amigos». (Paula Martínez Mesa, 6 años)

«A mí me gusta venir a pintar, relacionarme con otros niños a los que les gustar pintar también». (Anaelis Martell Oquendo, 8 años)

«He estado en muchos talleres, pero este es el mejor». (Viviana Alonso, 8 años)

«Estamos trabajando principalmente con las herramientas básicas de las artes visuales, o sea, pintura, dibujo, manualidades, trabajo con barro, papier maché, cosas que sean asequibles al hogar para que después ellos puedan realizar las mismas actividades en la casa con la familia», precisó Daisbel.

Muy relacionado con esta iniciativa el fotógrafo Julio César García también aunó a un grupo de muchachos para incentivar en ellos el interés y el amor por el arte del lente.

«Siempre que puedo y tengo tiempo, en el verano me gusta planificar talleres con niños y con adolescentes.

«Trato de comprometer a alguna institución, en este caso la Asociación Hermanos Saiz y el Consejo provincial de las Artes Plásticas y a algún actor del sector privado para que nos apoye.

«El trabajo con los niños y con los adolescentes, yo particularmente lo disfruto cantidad. Me gusta llamarlo taller porque se desarrolla en un corto espacio de tiempo en el que juegan y experimentan mucho.

«Me interesa que los niños y jóvenes aprendan jugando, divirtiéndose. Estos dos talleres responden a eso. Lo importante es que ellos salgan también de la rutina, sobre todo en las circunstancias en que vivimos hoy».

Varios sitios del centro histórico de la ciudad de Matanzas sirvieron de escenario a los encuentros en los que los participantes disfrutaron aprendiendo.

«Durante estos tres días que he asistido al taller me ha gustado bastante. Tenía una cámara en casa, pero no sabía como usarla. Estaba guardada. Desde que me inscribí al taller he descubierto que me gusta bastante.

«Creo que a partir de esta experiencia, como ya voy para noveno y después tengo que elegir la carrera, me gustaría escoger algo relacionado con la fotografía».

La fotógrafa Karla González Horta, quien trabaja como especialista en el Consejo de las Artes Visuales, valora la importancia de este tipo de talleres destinados a los niños, adolescentes y jóvenes.

«La importancia del taller radica principalmente en darle la posibilidad a los niños de conocer y explorar las sensibilidades que tienen sobre el arte y también buscar nuevas maneras para que ellos desarrollen su creatividad.»

«También intenta despertar en ellos iniciativas, motivar su posible vocación para desarrollar el arte, comenzar a pensar si quieren ser artistas, si quieren utilizarlo como una herramienta para su vida.

«Nuestra labor como institución no es solamente promover a los artistas que ya tienen una obra consagrada, sino también consiste en llevarlo a los más pequeños de casa», agregó Pérez Álvarez.

Los niños y adolescentes podrán disfrutar de otros talleres durante los próximos días.

El de Los pilluelos, a cargo de la profesora, pianista y compositora María de los Ángeles Horta, se desarrolla cada jueves desde las 10>0 de la mañana en la Escuela de Arte, para niños a partir de tres años.

La Asociación Cubana de Artesanos Artistas encamina su labor hacia los cursos, entre otros, sobre manualidades, modelado en barro y trabajos en piel y Caminando y aprendiendo facilita el conocimiento sobre la historia local, a cargo de la especialista Olga Lidia González Monguía, profesora e investigadora del Museo Palacio de Junco.

El de Danza Espiral, enfocado en la danza y la percusión, se impartirá en el cine Misha, entre el 28 de julio y el 8 de agosto próximos, fecha de su clausura en el Teatro Sauto, a las 10:00 de la mañana.

El Patio Colonial, sede de la asociación Hermanos Saíz, retomará sus Experiencias creativas entre 2 y el 24 de agosto venidero, mientras que Ediciones Vigía abrirá sus puertas para que los interesados desde 6 hasta 14 años conozcan sobre diseño, dibujo y manualidades entre el 11 y el quince de agosto.