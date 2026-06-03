4 de junio de 2026

Radio 26 – Matanzas, Cuba

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Desde Jovellanos la felicitación al General de Ejército Raúl Castro

3 de junio de 2026 Yannier Delgado Díaz
En nombre del pueblo de Jovellanos, los órganos de gobierno y el Partido Comunista de Cuba en el municipio expresan sus más sinceras felicitaciones al General de Ejército Raúl Castro Ruz, en ocasión de su 95 cumpleaños, este 3 de junio.
La comunidad jovellanense celebra con respeto y admiración su vida dedicada a la Patria y a la Revolución, ejemplo de firmeza, lealtad y compromiso revolucionario. Su trayectoria constituye inspiración para las presentes y futuras generaciones de cubanos.
El homenaje reafirma la gratitud de nuestro pueblo y de sus instituciones, que reconocen en Raúl Castro un símbolo de continuidad histórica y de defensa de los ideales revolucionarios. Su ejemplo guía el trabajo cotidiano de las organizaciones políticas y de masas en Jovellanos.
Con el deseo de que la salud y la dicha acompañen siempre sus días, Jovellanos se suma a la celebración nacional por la vida y obra de Raúl, ratificando la unidad y el compromiso de seguir adelante con la obra de la Revolución.

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