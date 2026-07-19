Fidelidad y rebeldía en Jovellanos

Jovellanos.- Esta localidad vivió una jornada de exaltación patriótica este viernes, cuando su plaza principal se vistió de gala para recordar la gesta del 26 de Julio, en vísperas del aniversario 73.

El ambiente estuvo marcado por la reafirmación de los ideales moncadistas, con un discurso que enfatizó la vigencia del legado heroico y la cohesión popular como pilar ante los retos actuales. Durante el acto se procedió a la incorporación oficial de nuevos militantes al Partido Comunista de Cuba y se entregaron distinciones a organismos, Consejos Populares, zonas de defensa y productores por su desempeño integral.

Uno de los instantes de mayor realce fue la entrega de un lauro especial al municipio, otorgado en reconocimiento a su papel determinante para que Matanzas obtuviera la condición de Provincia Destacada en la emulación por la fecha moncadista. Este gesto simbolizó el peso colectivo del territorio en el concierto provincial.

En el discurso de cierre, el primer secretario del Partido municipal, Edgar Ferrera Correa, rememoró los acontecimientos de 1953 y ofreció un balance de los logros locales en medio de las limitaciones impuestas por el bloqueo económico. Insistió en que pese al cerco injusto la población de Jovellanos sostiene encendida la llama de la memoria histórica y ratifica su determinación de proseguir la ruta trazada por los asaltantes del Moncada.