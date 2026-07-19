Todo se verá en la cancha
1-
Hoy será la Gran Final,
ocurrirá en Nueva York,
y se sabrá el ganador
en esta Copa Mundial.
El deporte universal
y el furor que lo acompaña
coronarán una hazaña
como de fuerza divina…
Unos dice ¡Argentina!;
otros repiten: ¡España!
2-
Messi estimula al equipo
de color albiceleste,
mientras por la otra hueste
Lamine Yamal es el tipo
de jugador arquetipo;
de los que sudan la ropa,
y habrá que ver si la Copa
después de momentos grandes
sobrevolará Los Andes,
o el Atlántico hacia Europa.
3-
Será un magnífico duelo
entre las dos selecciones;
y lo seguirán millones
que lo esperan con desvelo.
¿Quién va a morder el anzuelo?
¿Quién jugará a pierna ancha?
¿Juego fácil o revancha?
¿Será España o Argentina?
No hay respuesta cristalina:
Todo se verá en la cancha.
- Cubadebate