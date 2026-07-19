1-

Hoy será la Gran Final,

ocurrirá en Nueva York,

y se sabrá el ganador

en esta Copa Mundial.

El deporte universal

y el furor que lo acompaña

coronarán una hazaña

como de fuerza divina…

Unos dice ¡Argentina!;

otros repiten: ¡España!

2-

Messi estimula al equipo

de color albiceleste,

mientras por la otra hueste

Lamine Yamal es el tipo

de jugador arquetipo;

de los que sudan la ropa,

y habrá que ver si la Copa

después de momentos grandes

sobrevolará Los Andes,

o el Atlántico hacia Europa.

3-

Será un magnífico duelo

entre las dos selecciones;

y lo seguirán millones

que lo esperan con desvelo.

¿Quién va a morder el anzuelo?

¿Quién jugará a pierna ancha?

¿Juego fácil o revancha?

¿Será España o Argentina?

No hay respuesta cristalina:

Todo se verá en la cancha.

Cubadebate