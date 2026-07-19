19 de julio de 2026

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Todo se verá en la cancha

19 de julio de 2026 Redacción Radio26
¿Quién va a morder el anzuelo? ¿Quién jugará a pierna ancha? ¿Juego fácil o revancha? ¿Será España o Argentina? No hay respuesta cristalina: Todo se verá en la cancha.

1-
Hoy será la Gran Final,
ocurrirá en Nueva York,
y se sabrá el ganador
en esta Copa Mundial.
El deporte universal
y el furor que lo acompaña
coronarán una hazaña
como de fuerza divina…
Unos dice ¡Argentina!;
otros repiten: ¡España!

2-
Messi estimula al equipo
de color albiceleste,
mientras por la otra hueste
Lamine Yamal es el tipo
de jugador arquetipo;
de los que sudan la ropa,
y habrá que ver si la Copa
después de momentos grandes
sobrevolará Los Andes,
o el Atlántico hacia Europa.

3-
Será un magnífico duelo
entre las dos selecciones;
y lo seguirán millones
que lo esperan con desvelo.
¿Quién va a morder el anzuelo?
¿Quién jugará a pierna ancha?
¿Juego fácil o revancha?
¿Será España o Argentina?
No hay respuesta cristalina:
Todo se verá en la cancha.

  • Cubadebate

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