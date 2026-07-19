El deporte y la vida dan revancha

Tras la reciente Serie Nacional de Béisbol se conformó un equipo Cuba para la Copa América que a la postre quedó suspendida

En ese momento, el derecho Silvio Bruno Iturralde marchaba como uno de los punteros en juegos ganados del campeonato con cinco éxitos. Para sorpresa y descontento de los parciales matanceros, el joven oriundo del municipio cabecera no figuró en la preselección de 60 nombres que entregó la Federación Cubana de Béisbol.

Al Cañón de Cumbre Alta, como le apodan al serpentinero yumurino, en ese momento lo respaldaban más que sus victorias la efectividad y la consistencia mostrados en un torneo donde el pitcheo en sus primeros compases fue castigado sobremanera.

La preparación del conjunto se desarrolló en Matanzas y, a la par de los entrenamientos del seleccionado de las cuatro letras, los miembros de los Cocodrilos continuaron su puesta a punto.

En una entrevista al diestro le pregunté si se sentía desmotivado por la no inclusión en la preselección; su respuesta fue clara y directa: «Mi trabajo es hacer las cosas bien; ya la decisión la toman otros. Ahora estoy con Matanzas y voy a darlo todo por el equipo».

Pasó el tiempo y la tropa comandada por Armando Ferrer se coronó como monarca de la lid doméstica de las bolas y los strikes con Iturralde como una de sus figuras protagónicas.

En las celebraciones por el cetro de la novena de la ciudad de los puentes, coincidí con su padre y le comenté que Silvito podía meterse en la pelea por estar en el Cuba sub23.

Aunque aún restaba un buen tiempo para que el ente rector del béisbol decidiera quiénes serían los integrantes del conjunto para menores de 23 años, tenía la convicción de que esta vez no lo iba a dejar fuera.

Luego de la Serie Nacional, el béisbol tomó un pequeño impasse con la incertidumbre de si se realizaría o no la Liga Élite. Finalmente, se le colocó fecha de inicio al torneo y los equipos apenas tuvieron tiempo para prepararse.

Los campeones nacionales vieron trastocados sus planes de pelear por el bicampeonato nacional bajo la guía de Armando Ferrer porque el timonel que los llevó a la consecución de dos títulos de Serie Nacional y uno de Liga Élite debió dar un paso al costado por complicaciones de salud.

A la salida de Ferrer también se sumaron las ausencias de varios de los lanzadores como Yoenis Yera, Yamichel Pérez y Armando Dueñas por contratos en el exterior.

Con la ausencia de Silvio Iturralde comenzaron las interrogantes¿ Por qué no está en el equipo si fue uno de los héroes del campeonato?¿Seguro se fue para Dominicana como otros tantos talentos cubanos?

La ausencia del serpentineros al torneo veraniego se debió a una lesión en su hombro de lanzar que lo forzó a tomarse un descanso para su tratamiento y recuperación.

Con el cierre del telón de la Liga Élite vinieron los anuncios de las selecciones nacionales a diferentes torneos, para beneplácito de quienes seguimos su carrera deportiva el nombre del pitcher matancero era uno de los que aparecía en el listado del elenco sub-23.

Pese a las decepciones que muchas veces se llevan los atletas cuando tienen un buen rendimiento y no son convocados para empeños mayores Silvio Bruno Iturralde resulta la prueba de que tanto en el deporte como en la vida existe la revancha.