Jovellanos: unidad y progreso

La jornada por el 73 aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes movilizó a los jovellanenses en un ambiente de solemnidad y alegría.

Tras el acto municipal, la mañana del pasado viernes, concentró a la población en una variada feria agropecuaria, que ofreció productos frescos de la agricultura y la ganadería, junto a iniciativas locales de productores y entidades del terricipio.

El espacio ferial permitió el encuentro familiar, el reconocimiento al trabajo comunitario y la reafirmación del compromiso histórico con Cuba, destacando el papel de las féminas, en particular las trabajadoras de la mypime Las Salamandras, quienes sobresalen en un sector tradicionalmente masculino como la agricultura.

Precisamente sobre esa base de esfuerzo colectivo se articularon también otras acciones de impacto social en el municipio, pues durante un recorrido encabezado por Norma Llerena, miembro del Buró provincial del Partido Comunista de Cuba, y el vicegobernador Lázaro Suárez, se inauguraron dos nuevos espacios: una cafetería en el Hospital General Pedro Betancourt, para brindar servicio a personal de la Salud, pacientes y acompañantes, y un mercado en el antiguo local de La Paz, que amplía la oferta de productos esenciales para las familias.

Estas aperturas demuestran que el 26 de Julio es memoria y acción transformadora, con iniciativas concretas que mejoran la vida cotidiana y fortalecen la unidad del pueblo jovellanense.