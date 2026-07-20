Egresan matanceros de primera maestría de gestión turística

Varadero.- El egreso de 21 jóvenes de la primera edición de la Maestría en Gestión Turística, coloca al Ministerio de Turismo (MINTUR) en esta provincia en condiciones de afrontar y vencer los desafíos del desarrollo del turismo en el principal balneario cubano.

La titulación de estos profesionales pondrá al sector en condiciones de conseguir óptimos desempeños desde la perspectiva de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, consideró el reconocido académico Milton Francisco González Zayas.

La graduación, ponderó González Zayas, es evidencia del esfuerzo, resiliencia, dedicación y entrega de quienes tras más de un año y no de uno cualquiera, sino de uno bien difícil, egresaron de esta figura del postgrado académico que gestiona la Universidad de Matanzas (UM).

El delegado del MINTUR en la provincia de Matanzas, Roberto Enríquez Calzadilla, resaltó el significado de “este acto como prueba inequívoca de cuán firme e indetenible es en nuestro país la resolución de crear, avanzar y vencer aún en medio de las tan adversas circunstancias actuales”, posteó en su perfil de la red social de Facebook González Zayas.

Al compartir la alegría de tres jóvenes del hotel Brisas Varadero entre los graduados, el delegado de Cubanacán, Yobany Gil, manifestó que la profesionalidad en el turismo se construye sobre la base del conocimiento, la empatía y la dedicación.

Gil también se refirió a Luis Antonio Díaz López, subdirector comercial del hotel Meliá Varadero, quien se titulara de Especialista de Posgrado en Gestión Turística, notable por su profesionalidad, talento y entrega al trabajo.

En el salón Holguín, del hotel Meliá Varadero, tuvo lugar la graduación que honró al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en el año del centenario de su nacimiento, acontecido en la oriental región de Birán el 13 de agosto de 1926.

Fotos: Tomadas del perfil de Facebook de Milton Francisco González y Yobany Gil.