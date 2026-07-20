Otorgan Gran Premio y Premio de Honor del festival Duendecillos de los Puentes

El Gran Premio y el Premio de la Popularidad del Festival de Interpretación Vocal Duendecillos de los Puentes 2026 se otorgó a la concursante Reyna Maria Castro Isacc, en la gala escenificada en el teatro Sauto, Monumento Nacional.

El Premio de Honor recayó en el proyecto Maravillas de la Infancia, Cultivadores de Sueños, que festeja el aniversario 25 de su creación.

Durante tres jornadas se apreció la calidad de los finalistas convocados en tres categorías, con la entrega también de premios, menciones y reconocimientos. Participaron en esa gran fiesta del canto infantil, entre otros, los proyectos Corcel de Esperanza, Maravillas de la Infancia, Tocororo, Donaire y Aché, más el mago Andy del Sol, los ganadores de la edición anterior y la Academia La Rumba soy yo.

El comité organizador resaltó la labor de los trabajadores de la Casa de Cultura Bonifacio Byrne y del Teatro Sauto, a los locutores Pedro Rubí y Marian Costa, así como a la Dirección municipal y provincial de Cultura, cuyo director Osbel Marrero Acosta, presidió la clausura.

Se confirió un reconocimiento especial al promotor Vladimir Pérez Padrón, coordinador general del reconocido festival Duendecillos de los Puentes durante muchos años, quien fue incluido como miembro del Movimiento Cultura Viva Comunitaria y Latinoamericana.